Τέξας: Η ξηρασία αποκάλυψε ίχνη δεινοσαύρων σε κοίτη ποταμού

Τα ίχνη χρονολογούνται πριν από 113 εκατομμύρια χρόνια. Η περιοχή κοντά στο Ντάλας που ονομάστηκε «Κοιλάδα Δεινοσαύρων».

Λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, ίχνη δεινοσαύρων - που χρονολογούνται πριν από 113 εκατομμύρια χρόνια - ήρθαν στο φως σε μια αποξηραμένη κοίτη ποταμού στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως δήλωσε χθες Τρίτη αξιωματούχος της αμερικανικής πολιτείας.

Τα ίχνη των δεινοσαύρων παρέμεναν θαμμένα κάτω από ιζήματα που καλύπτονταν από νερό, κάτι που βοήθησε στη διατήρησή τους.

«Λόγω των υπερβολικά ξηρών συνθηκών αυτό το καλοκαίρι, ο ποταμός έχει στεγνώσει εντελώς στα περισσότερα σημεία, αποκαλύπτοντας έτσι νέα ίχνη στο πάρκο», δήλωσε η Στέφανι Σαλίνας Γκαρσία από το τμήμα που είναι αρμόδιο για τα πάρκα και την άγρια ζωή στο Τέξας.

Η ανακάλυψη ενθουσίασε τους υπαλλήλους αυτού του πάρκου, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη του Ντάλας και ονομάστηκε «Κοιλάδα Δεινοσαύρων» λόγω της παρουσίας πολυάριθμων ιχνών δεινοσαύρων στη γύρω περιοχή.

Σε εικόνες που δημοσίευσε το Dinosaur Valley State Park στα κοινωνικά δίκτυα, γίνεται λόγος για μια από τις μεγαλύτερες ακολουθίες ιχνών δεινοσαύρων στον κόσμο. Εθελοντές έσπευσαν να βοηθήσουν τους ειδικούς στον καθαρισμό της περιοχής, προκειμένου τα ίχνη να διακρίνονται ευκολότερα.

«Τα περισσότερα ίχνη που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, σε διαφορετικά σημεία του ποταμού, προέρχονται από έναν Ακροκανθόσαυρο», διευκρίνισε η Στέφανι Σαλίνας Γκαρσία. Το θηριόποδο εκτιμάται πως είχε ύψος 5 μέτρων και ζύγιζε σχεδόν επτά τόνους.

Ο Σαυροποσειδώνας είναι άλλο ένα είδος δεινόσαυρου που άφησε τα ίχνη του στο πάρκο. Εκτιμάται πως με τον μακρύ λαιμό του έφθανε σε ύψος τα 18 μέτρα και ζύγισε περίπου 44 τόνους.

«Τα ίχνη δεινοσαύρων στο πάρκο χρονολογούνται πριν από 113 εκατομμύρια χρόνια», τόνισε η Στέφανι Σαλίνας Γκαρσία.

Το Dinosaur Valley State Park άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1972. Όπως υπογραμμίζεται στον ιστότοπό του, έχει στόχο να προστατεύσει τα πολυάριθμα προϊστορικά ίχνη που βρίσκονται στην περιοχή.

