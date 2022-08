Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα δεν θα γίνει ο βαρκάρης των λαθροδιακινητών

Μέχρι τώρα μέσα στον Αύγουστο, 25.000 παράτυποι μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα στον Έβρο.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», υπογράμμισε ότι μέχρι τώρα μέσα στον Αύγουστο, επιχείρησαν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος μέσω του Έβρου περίπου 25,000 παράτυποι μετανάστες.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη συστηματική εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού από την Τουρκία. Οι μετανάστες προέρχονται κυρίως από τη Συρία και οι τουρκικές Αρχές τους συλλαμβάνουν και τους θέτουν το δίλημμα ή να επιχειρήσουν να περάσουν στην Ελλάδα ή να επιστρέψουν στη Συρία. Αυτό το έχουν καταθέσει δεκάδες μετανάστες που τελικά έχουν καταφέρει να φτάσουν στην Ελλάδα.

Ο τρόπος που χρησιμοποιούν πλέον οι Τούρκοι είναι ο εξής. Εκμεταλλευόμενοι τη χαμηλή στάθμη του Έβρου το καλοκαίρι, στέλνουν ομάδες μεταναστών στις αμμονησίδες που βρίσκονται στον ποταμό. Στη συνέχεια επικοινωνούν με ΜΚΟ εντός της Ελλάδας η οποία με τη σειρά της επικοινωνεί με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα ζητώντας να σταλεί στην Ελλάδα αίτημα για επιχείρηση διάσωσης με το πρόσχημα ότι οι μετανάστες κινδυνεύουν ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι ελληνικές Αρχές δεν πρόκειται να γίνουν οι βαρκάρηδες των λαθροδιακινητών που γεμίζουν με ψεύτικες ελπίδες απελπισμένους ανθρώπους.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι θα πρέπει ο κ. Τσίπρας να ζητήσει συγνώμη από τους στρατιωτικούς και τους αστυνομικούς που φυλάνε τα σύνορα μας για τα όσα έχει ισχυριστεί τις τελευταίες μέρες και τόνισε ότι το σημείο από το οποίο είχαν στείλει σήμα κινδύνου οι 38 μετανάστες στον Έβρο, δεν ήταν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σε ότι αφορά τον φράκτη στον Έβρο, είπε ότι εκτείνεται σε μήκος περίπου 37,5 χιλιομέτρων από τα 200 που είναι τα σύνορα με την Τουρκία. Στο τμήμα αυτό τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα και για το λόγο αυτό πάρθηκε η απόφαση, σταδιακά να επεκταθεί ο φράκτης σε όλο το μήκος των συνόρων με την Τουρκία στον ποταμό Έβρο.

Επίσης εντός των επομένων ημερών θα προσληφθούν ακόμη 250 συνοριοφύλακες, ενώ πάρθηκε η απόφαση να αναβαθμιστούν και τα τεχνικά μέσα ελέγχων στην περιοχή.

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στο επεισόδιο με τους Γερμανούς τουρίστες στην Κρήτη, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής προορισμός. «Η Αστυνομία έκανε αυτό που πρέπει και προχώρησε στη σύλληψη των δυο δραστών και τώρα το λόγο έχει η Δικαιοσύνη», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος.

