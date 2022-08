Κοινωνία

Κακοκαιρία - Αττική: Πλημμύρες, ζημιές και απεγκλωβισμοί οδηγών (εικόνες)

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπεσε στην Αττική. Δρόμοι πλημμύρησαν και οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους.



Πλημμύρες και καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει για δεύτερο 24ωρο την Αττική, με προβλήματα και στα προάστια της Αθήνας, από το Διόνυσο έως το Κερατσίνι και τη λεωφόρο Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, στον Διόνυσο χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα αυτοκίνητά τους στη λεωφόρο Σταμάτας- Δροσιάς, ενώ αρκετές ήταν και οι κλήσεις που έγιναν στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής για άντληση υδάτων από σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή.

Επίσης, η καταιγίδα προξένησε νέα προβλήματα, αυτή τη φορά στην οδό Πειραιώς αλλά και στο Κερατσίνι. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη έως το ύψος της οδού Χαμοστέρνας λόγω του μεγάλου όγκου νερού που συγκεντρώθηκε από την έντονη βροχόπτωση.

Στην ίδια οδό, στο ύψος της οδού Μυλλέρου, το οδόστρωμα υπέστη καθίζηση και διακόπηκε η κυκλοφορία στις δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα.

Επί της Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι υπήρξαν κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς οδηγών που εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους λόγω της έντονης βροχόπτωσης, ενώ σημειώθηκε και καθίζηση οδοστρώματος σε δρόμο στο Κερατσίνι.

Εν τω μεταξύ, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους επτά παραθαλάσσιων περιοχών, για το επόμενο 48ωρο. Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη & Κεντρική Μακεδονία, νησιά Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Εύβοια. «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις, ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το 112.

