Κορονοϊός - Γερμανία: νέο κύμα πανδημίας, αλλά... χωρίς lockdown

Ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για «δυσκολίες από τον Οκτώβριο» και ανακοίνωσε αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας.



Νέο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού αναμένει το φθινόπωρο η κυβέρνηση της Γερμανίας, με τον υπουργό Υγείας να κάνει λόγο για «δυσκολίες από τον Οκτώβριο» και να ανακοινώνει αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας. Ο Καρλ Λάουτερμπαχ απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο επιβολής γενικού λοκντάουν και αναστολής της λειτουργίας των σχολείων.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 23 Απριλίου 2023 επιβάλλεται η χρήση μάσκας τύπου FFP-2 στα τρένα και στα αεροπλάνα. Για τις ηλικίες από 6 έως 14 ετών επιτρέπεται και η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας. Για την είσοδο σε νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας και κέντρα αποκατάστασης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας FFP-2 και η διενέργεια τεστ. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους σε αυτούς τους χώρους.

«Με την εργαλειοθήκη που δημιουργήσαμε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το αναμενόμενο κύμα της πανδημίας το φθινόπωρο», δήλωσε ο κ. Λάουτερμπαχ μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι τα κρατίδια θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τους κανονισμούς στις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής. Σε πρώτη φάση, οι κρατιδιακές κυβερνήσεις μπορούν να επιβάλουν τη χρήση μάσκας στα τοπικά μαζικά μέσα μεταφοράς, αλλά και σε εσωτερικούς χώρους, με την εξαίρεση όσων διαθέτουν αρνητικό τεστ ή έχουν εμβολιαστεί ή αναρρώσει πρόσφατα από κορονοϊό.

Υποχρεωτικά τεστ είναι δυνατό να ζητηθούν σε σχολεία, νηπιαγωγεία, φυλακές και κέντρα αιτούντων άσυλο. Σε δεύτερη φάση, είναι δυνατό να επιβληθεί η χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό, αλλά και στα σχολεία, προκειμένου να συνεχιστεί η διά ζώσης διδασκαλία.

«Στόχος μας παραμένει η αποτροπή μεγάλου αριθμού θανάτων, απώλειας ωρών εργασίας και σοβαρών συνεπειών», τόνισε ο υπουργός και διευκρίνισε ότι για αυστηρότερους ενιαίους κανονισμούς εθνικής εμβέλειας απαιτείται σχετική απόφαση του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. «Δεν θα κλείσουν σχολεία», ξεκαθάρισε πάντως ο κ. Λάουτερμπαχ. «Οι μαθητές υπέφεραν αρκετά, είναι λοιπόν σωστό να μην υπάρχουν πλέον κλειστά σχολεία», πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάρκο Μπούσμαν.

Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο προκάλεσαν σοβαρές αντιδράσεις οι εικόνες από το κυβερνητικό αεροσκάφος με το οποίο ταξίδεψαν στον Καναδά ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ, όπου κανείς δεν φορά προστατευτική μάσκα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία έχει την ευθύνη για τις κυβερνητικές αεροπορικές μετακινήσεις, δεν ισχύει στα κυβερνητικά αεροσκάφη ο γενικός κανονισμός που θέλει τη χρήση μάσκας υποχρεωτική στα αεροπλάνα που εκτελούν εσωτερικές πτήσεις και σε όσα απογειώνονται ή προσγειώνονται σε γερμανικό αεροδρόμιο. Οι επιβαίνοντες υποβάλλονται σε μοριακό τεστ για κορονοϊό λίγο πριν από την επιβίβασή τους και έτσι «διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας συνιστάται, αλλά δεν επιβάλλεται. Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς από την πλευρά του έκανε λόγο για «σαφείς» κανόνες που ισχύουν στις κυβερνητικές πτήσεις, αλλά η Lufthansa ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή η χρήση μάσκας στην πτήση είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως του εάν έχει διενεργηθεί τεστ πριν από την επιβίβαση. «Πολιτικά, θα συνιστούσα στην κυβέρνηση να εφαρμόσει και για τον εαυτό της τους γενικούς κανόνες», δήλωσε ο κ. Μπούσμαν.

