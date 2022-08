Οικονομία

Προϋπολογισμός: οι φόροι που “εκτόξευσαν” τα έσοδα

Περιορίστηκε στα 1,1 δις ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα. Μεγάλη υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα και το μπόνους από τα ANFAs. Πως εξελίσσονται οι κρατικές δαπάνες.

Στα 1.161 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για 5.808 εκατ. ευρώ, περιορίστηκε το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού το πρώτο επτάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33.703 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4.803 εκατ. ευρώ ή 16,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ. Τα αυξημένα φορολογικά έσοδα του επταμήνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ενισχύθηκαν περαιτέρω τον Ιούλιο: (α) από την είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs (κέρδη ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα), τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2022 και (β) από την υπέρβαση κατά 636 εκατ. ευρώ της πρόβλεψης για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36.852 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.562 εκατ. ευρώ ή 17,8% έναντι του στόχου. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μείζονων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 30.148 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4.221 εκατ. ευρώ ή 16,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, καθώς και στην είσπραξη των τριών πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 11.968 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.153 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 11.968 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.153 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3.809 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 192 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 3.809 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 192 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.904 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.245 εκατ. ευρώ εξαιτίας της είσπραξης των τριών πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ, όπως προαναφέρθηκε.

ανήλθαν σε 1.904 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.245 εκατ. ευρώ εξαιτίας της είσπραξης των τριών πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ, όπως προαναφέρθηκε. Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 8.445 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.053 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 33 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4.172 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 336 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 4.172 εκατ. ευρώ, ποσό ύψους 1.563 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 477 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 503 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 160 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 1.989 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 838 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξ αυτών, ποσό 215 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΣΤ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.149 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 758 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.391 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.778 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 382 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.160 εκατ. ευρώ).

Ο Ιούλιος

Για τον Ιούλιο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 7.444 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2.724 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Όπως προαναφέρθηκε, στα έσοδα μηνός Ιουλίου περιλαμβάνονται: στην κατηγορία «Μεταβιβάσεις» ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί και στην κατηγορία «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ποσό ύψους 897 εκατ. ευρώ από την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.898 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.683 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού, για τον Ιούλιο 2022 έχουν ως ακολούθως:

A. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 5.475 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 636 εκατ. ευρώ ή 13,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.115 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 168 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 612 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 72 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 240 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 193 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.961 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 308 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1.282 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1.196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 1.282 εκατ. ευρώ, ποσό ύψους 513 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 433 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 133 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 48 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 1.003 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 803 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξ αυτών, ποσό 3 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 455 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 41 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (496 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 516 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 426 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (90 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 ανήλθαν στα 38.288 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 209 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (38.079 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 581 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 670 εκατ. ευρώ. Μειωμένες παρουσιάζονται και οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 392 εκατ. ευρώ. Αντίθετα αυξημένες πληρωμές σε σχέση με τους στόχους παρατηρούνται κυρίως στις επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ (κατά 559 εκατ. ευρώ).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 5.350 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 789 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 4.561 εκατ. ευρώ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών δαπανών για δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου, έχει ως εξής:

η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 160 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 79 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό στις Περιφέρειες ύψους 53 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, η έκτακτη επιχορήγηση των πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων, σχολών χορού κ.λπ. ύψους 44 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ, η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 149 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων), οι πρόσθετες επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, ύψους 90 εκατ. ευρώ και προς τα νοσοκομεία και τις ΔΥΠΕ, ύψους 91 εκατ. ευρώ καθώς και η αγορά εμβολίων ύψους 258 εκατ. ευρώ, η πρόσθετη επιχορήγηση προς την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της απώλειας εσόδων λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και η επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 150 εκατ. ευρώ για την κάλυψη απώλειας εσόδων από τη μείωση των υπέρ της ΔΥΠΑ συνεισπραττόμενων εισφορών και η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 49 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των δαπανών για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου, έχει ως εξής:

επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 207 εκατ. ευρώ η οποία αναλύεται στα εξής επιμέρους: 120 εκατ. ευρώ για την έκτακτη δόση του επιδόματος τέκνου, 46 εκατ. ευρώ για την καταβολή της προσαύξησης της εισοδηματικής ενίσχυσης των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 33 εκατ. για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ΑμεΑ και 7 εκατ. ευρώ για την προσαύξηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων,

επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 135 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων ,

, επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ενίσχυση φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών με σκοπό την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων κίνησης (fuel pass) ύψους 131 εκατ. ευρώ και για την ενίσχυση λόγω αυξημένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (power pass) ύψους 280 εκατ. ευρώ,

επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 50 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ελληνική κτηνοτροφία λόγω των διεθνών εξελίξεων,

αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ΤΑΞΙ ύψους 5 εκατ. ευρώ και

επιδότηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης ύψους 74 εκατ. ευρώ.

Για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2022 οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 1.195 εκατ. ευρώ.

