Europa League – Ολυμπιακός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στον όμιλο

Οι πρωταθλητές ελπίζουν σε μια καλή κλήρωση καθώς βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Ο Ολυμπιακός αν και χρειάστηκε την ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, προκρίθηκε στους ομίλους του Europa League και σήμερα θα μάθει τους αντιπάλους του.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας γεγονός που τους βοηθάει να αποφύγουν ομάδες όπως Ρόμα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λάτσιο.

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 14:00 και στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:

Α΄ γκρουπ

Ρόμα (Ιταλία)

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Λάτσιο (Ιταλία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

Β΄ γκρουπ

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Ρεν (Γαλλία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Μονακό (Γαλλία)

Σοσιεδάδ (Ισπανία)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Μάλμε (Σουηδία)

Λουντόγκορετς (Βουλγαρία)

Γ΄ γκρουπ

Σερίφ (Μολδαβία)

Μπέτις (Ισπανία)

Μίντιλαντ (Δανία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Ουνιόν Βερολ. (Γερμανία)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Δ΄ γκρουπ

Ναντ (Γαλλία)

Ελσίνκι (Φινλανδία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)

Ομόνοια (Κύπρος)

Ζυρίχη (Ελβετία)

Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο)

Τραμπζονσοπόρ (Τουρκία)

