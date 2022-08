Πολιτική

Βουλή: Γεραπετρίτης - Τσίπρας “ξιφούλκησαν” για την ΕΥΠ και την Επιτροπή Θεσμών

Ανέβηκαν οι τόνοι, στην συζήτηση για τις παρακολουθήσεις, στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν ο Υπουργός Επικρατείας απάντησε σε όσα υποστήριξε νωρίτερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ουδέποτε ανέφερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, οτιδήποτε από αυτά που μνημόνευεσε ως "ψέματα" ο κ. Τσίπρας, δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και λαμβάνοντας τον λόγο "επί προσωπικού" αμέσως μετά την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα.

"Δηλώνω ευθέως, παρισταμένων των βουλευτών της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, που βρίσκονταν στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ότι εγώ, ουδέποτε ανέφερα οτιδήποτε από αυτά που είπατε […] Δεν είπα κουβέντα για αυτά. Μπορείτε να το δείτε στα πρακτικά" είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Απευθυνόμενος μάλιστα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της ίδιας επιτροπής Γιώργο Κατρούγκαλο, είπε: Σε παρακαλώ, τώρα, Γιώργο, να αναφέρεις στον αρχηγό σου, εάν εγώ είπα τίποτα από αυτά που μνημόνευσε ως ψέματα".

Ο κ. Γεραπετρίτης παρακάλεσε τον κ. Τσίπρα να ανακαλέσει έως το τέλος της συνεδρίασης ότι (ο ίδιος) είπε 3 φορές ψέματα, γνωρίζοντας μάλιστα στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι "προτίθεμαι να ασκήσω όλα τα δικαιώματα που έχω από την προσβολή την οποία μου κάνατε".

Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα ασκήσει τα σχετικά δικαιώματά του "διότι σε αυτή την εξαιρετικά εχθροπαθή ομιλία που κάνατε προ ολίγου, είπατε και ένα σωστό: Ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του Συντάγματος και των νόμων".

Αναφερόμενος στην παρέμβαση του κ. Γεραπετρίτη, ο κ. Τσίπρας είπε ότι "Χρειάστηκε σωσίβιο ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μπορεί μόνος του. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέλαβε το ρόλο..".

Για το θέμα της παρέμβασης, ο κ. Τσίπρας ρώτησε τον υπουργό Επικρατείας εάν, στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, "γνωρίζατε ή όχι, σε επαλειμμένες ερωτήσεις - εσείς προσωπικά δεν απαντήσατε - απαντούσε ο κ. Κοντολέων λέγοντας ψέματα; Γνωρίζατε ή δεν γνωρίζατε; Γιατί δεν απαντούσατε;" Το κρίσιμο ερώτημα, που αφορά τον κ. Μητσοτάκη, εσάς και τον (υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης) κ. Πιερρακάκη, που συνοδεύσατε εκείνη τη μέρα τον αποπεμφθέντα διοικητή της ΕΥΠ, που σε επανειλημμένες ερωτήσεις είπε ψέματα, και εσείς δεν σπεύσατε να διευκρινίσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Εάν γνωρίζατε τι συμβαίνει, είστε κι εσείς και ο κ. Πιερρακάκης συμμέτοχοι και συνεργοί στο έγκλημα", είπε ο κ. Τσίπρας.

Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε στον κ,. Γεραπετρίτη να "μην κουνάτε το δάχτυλο για μηνύσεις. εδώ μιλάμε πρωτίστως πολιτικά, ούτε για μηνύσεις ούτε για αγωγές [..] και πρόσθεσε: Υπάρχουν αξιόλογοι ακαδημαϊκοί, είστε από αυτούς, που μπαίνοντας στην πολιτική την κοσμούν. Υπάρχουν και πορείες (ακαδημαϊκών), που μπαίνοντας στην πολιτική, χάνουν την αξιοπιστία τους".

Παρέμβαση Τασούλα

Σημειώνεται επίσης η παρέμβαση του προέδρου της Βουλής, με αφορμή φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες προέρχονταν από την αίθουσα της Ολομέλειας: "Είναι ανεπίτρεπτο μέλη του κοινοβουλίου να φωτογραφίζουν τα διαδραματιζόμενα ή άλλους συναδέλφους" είπε ο κ. Τασούλας.

