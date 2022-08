Πολιτική

Βουλή - Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Την δυσπιστία του λαού την έχετε δεδομένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Πρωθυπουργό κατά την δευτερολογία του στην Βουλή.

Επέμεινε στα ερωτήματα που είχε θέσει στην αρχική του ομιλία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, κατά την διάρκεια της δευτερολογίας του και παράλληλα επανέλαβε την πολιτική επίθεση κατά του πρωθυπουργού, ενώ κατέθεσε και τις προτάσεις του για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου της δράσης της ΕΥΠ.

Απαντώντας στην πρόκληση του πρωθυπουργού «να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης» είπε: «Κύριε Μητσοτάκη την δυσπιστία του ελληνικού λαού την έχετε δεδομένη και σύντομα θα εκφραστεί με ψήφο αλλαγής και απαλλαγής της κυβέρνησης».

Στην συνέχεια επανέλαβε τα ερωτήματα που είχε θέσει και όπως υποστήριξε δεν απάντησε ο πρωθυπουργός: «Ποιος είναι ο λόγος που επέβαλε την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη; Ποιος ήταν ο λόγος της παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη; Επίσης δεν δώσατε καμία απάντηση στο πόσους παρακολουθούσατε. Πότε ενημερωθήκατε ότι ήταν σε επίσημη επισύνδεση ο κ. Ανδρουλάκης».

Επανήλθε στην αντιπαράθεσή του με τον κ. Γεραπετρίτη λέγοντας: «Εκμεταλλεύεστε την κοινοβουλευτική μου ευπρέπεια για την απάντηση μου στον κ. Γεραπετρίτη. Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε τον "ψόφιο κοριό" μέσα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ναι, τον "ψόφιο κοριό" και δεν ανασκευάζω. Όταν δώσατε την εντολή τον κ. Γεραπετρίτη και τον κ. Πιερρακάκη να συνοδεύσουν τον κ. Κοντολέοντα, ενοχοποιώντας τους, γνωρίζατε ή όχι ότι θα έλεγε αισχρά ψέματα ότι "δεν υπήρξε επισύνδεση στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη";».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι οι λόγοι που επιτρέπουν την νόμιμη επισύνδεση βουλευτή ή ευρωβουλευτή είναι οι περιπτώσεις υβριδικού πολέμου ή κατασκοπίας και ρώτησε: «Συμμετέχει ο κ. Ανδρουλάκης σε περιπτώσεις υβριδικού πολέμου ή κατασκοπίας»;

Απαντώντας στην αναφορά του κ. Μητσοτάκη για το ποιοι μπορούν να είναι υπό παρακολούθηση, είπε: «Δεν είμαστε ασφαλείς, κανένας και καμία, όταν μας λέτε ότι "κανένας εκλεγμένος δεν εξαιρείται"». Σημείωσε ότι ενόσω διεξάγεται η συζήτηση παρενέβη ο κ. Βενιζέλος καταθέτοντας την νομική του άποψη και απαντώντας σε προηγούμενο ερώτημα του πρωθυπουργού είπε: «Ναι με αυτή την νομική άποψη συμφωνώ, όπως θα έπρεπε να συμφωνήσει κάθε δημοκρατικός πολίτης. Ο κ. Βενιζέλος λέει ότι προφανώς και πρέπει να υπάρξει εξαίρεση στο ζήτημα της επισύνδεσης για λόγους εθνικής ασφάλειας γιατί τόσο το Σύνταγμα όσο και το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο απαγορεύουν να έχετε την δυνατότητα εσείς ή η υπηρεσία δίχως έγκριση εκτός από την υπογραφή ενός εισαγγελέα. 'Άλλο οι λόγοι εθνικής ασφάλειας και άλλο το αν έχει διαπραχθεί κάποιο έγκλημα προκειμένου να υπάρξει διαλεύκανση». Απάντησε και στην αναφορά του πρωθυπουργού στην Χρυσή Αυγή λέγοντας ότι «στην δικογραφία της Χρυσής Αυγής δεν υπήρξε αναφορά για επισύνδεση στα τηλέφωνα των βουλευτών της».

Συνολικά, είπε με έμφαση προς τον πρωθυπουργό: «Επίσημη επισύνδεση σε εκλεγμένο βουλευτή ή ευρωβουλευτή κατά την μεταπολίτευση δεν υπήρξε, ο μόνος που το τολμήσατε είστε εσείς».

Συνέχισε δίνοντας απαντήσεις στον πρωθυπουργό: «Είστε πάρα πολύ προβλέψιμος στις θλιβερές παρεμβάσεις που κάνατε. Στην αγωνία σας να πείτε ότι όλοι το ίδιο είμαστε, αναφερθήκατε στον κ. Πανούση, τον κ. Βαρουφάκη, την κ. Βαλαβάνη. Ο κ. Βαρουφάκης μίλησε. Ο κ. Πανούσης έκανε δήλωση ότι ουδέποτε είπε πως παρακολουθήθηκε, όπως και η κ. Βαλαβάνη. Αυτά δείχνουν τον πανικό σας. Δεν θα κρυφτείτε πίσω από δήθεν καταγγελίες. Αν έχετε σοβαρή και εμπεριστατωμένη καταγγελία ότι επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν παρακολουθήσεις σας καλώ να πάτε στον εισαγγελέα. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται». Απευθυνόμενος προς το σώμα των βουλευτών ρώτησε: «Αλλά θα είχε στοιχεία για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μητσοτάκης και δεν θα τα είχε αξιοποιήσει εδώ και τρία χρόνια; Πιαστήκατε με τον κοριό στο αυτί και τώρα προσπαθείτε να ανακαλύψετε συμψηφισμούς. Το επιχείρημά σας είναι ότι όλοι το ίδιο είναι. Για να διασωθείτε λέτε ότι εσείς οι άριστοι και πατριώτες είσαστε ίδιοι με εμάς τους χείριστους και τους προδότες. Όμως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι γόνοι μίας αριστοκρατίας με δικαιώματα ιδιοκτησίας στην χώρα. Δεν αντιμετωπίζουν όλοι το κράτος σαν λάφυρο και τους πολίτες σαν καταναλωτές προπαγάνδας».

Αναφέρθηκε στην περίοδο της δικής του πρωθυπουργίας: «Εγώ δεν πήρα στην ευθύνη μου την ΕΥΠ, αλλά δεν πρόκειται να πω ότι δεν γνωρίζει ο πρωθυπουργός ποιον παρακολουθεί η υπηρεσία. Δηλαδή εσείς μας λέτε ότι ο εκάστοτε διοικητής διαμορφώνει ένα στεγανό; Ποια συνταγματική επιταγή λέει ότι η ΕΥΠ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να έχει γνώση ο πρωθυπουργός; Διαβεβαιώνω ότι ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ και ότι δεν υπήρξε ούτε ένας εκλεγμένος αντιπρόσωπος ή δημοσιογράφος που να ήταν σε επισύνδεση. Δεν διανοήθηκα ποτέ να προβώ σε τέτοια κακοποίηση του κράτους δικαίου. Δεν ανέθεσα στον ανεψιό μου την πολιτική εποπτεία, δεν διόρισα διοικητή ένα τυχάρπαστο πρόσωπο και δεν έδωσα ποτέ εντολή παρακολούθησης. Επί των ημερών μας η ΕΥΠ προσανατολίστηκε στην εθνική ασφάλεια και στο οργανωμένο έγκλημα. Και γνωρίζετε ότι επί των ημερών μας έγιναν δύο μεγάλες έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα. Η μία που προχώρησε στον δικαστικό δρόμο και την επικαλείστε στην Βουλή. Ωστόσο ουδέποτε, ακόμη και για το έγκλημα επί των ημερών μας δεν υπήρξε επισύνδεση βουλευτή. 'Αλλο αν κάποιος βουλευτής μιλούσε με μέλη του οργανωμένου εγκλήματος. Για να τελειώσουμε με τους φτηνούς αντιπερισπασμούς, θέλετε να ελέγξετε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ; Κάντε Εξεταστική για την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ». Αναφερόμενος στην τοποθέτηση Μητσοτάκη ότι στην Εξεταστική μπορεί να κληθούν προηγούμενοι διοικητές όπως ο κ. Ρουμπάτης και ο κ. Δραβίλας, ρώτησε: «Θέλετε να κρατάτε σε αγωνία τους δικούς σας; Ποιον θέλετε να κρατήσετε, τον κ. Σαμαρά που ήταν πρωθυπουργός ή τον κ. Δένδια που ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αφήστε τις μαφιόζικες πρακτικές. Αλλά μην προσπαθήσετε να αποδράσετε για την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Κουκάκη. Η έρευνα αυτή πρέπει να γίνει αυτοτελώς».

Συνεχίζοντας με τα ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό επανέλαβε: «Πόσοι ακόμη παρακολουθήθηκαν επί των ημερών σας;»: Κατέθεσε μάλιστα φύλλα της «Καθημερινής» που ανέφεραν ότι περισσότερα πρόσωπα παρακολουθούνταν και πρόσθεσε: «Δεν το λέει η Αυγή ούτε η NYT». Απευθύνθηκε προς τον κ. Μητσοτάκη λέγοντας: «Είτε θα καταργήσετε την τροπολογία που απαγορεύει στην ΑΔΑΕ να ερευνά τους λόγους που έγιναν παρακολουθήσεις κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων ή διαφορετικά η απάντησή σας είναι ότι είστε ένοχος και φοβάστε. Είστε ο πρωθυπουργός των υποκλοπών, πώς θα συναντήσετε τους Ευρωπαίους εταίρους σας…είναι αστείο να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε έναν εσωτερικό εχθρό. Δεν είστε ταυτισμένος με το εθνικό συμφέρον, στην δημοκρατία οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται».

Κλείνοντας αναφέρθηκε στις προτάσεις του για τις θεσμικές εγγυήσεις για την λειτουργία της ΕΥΠ: «Κατάργηση του άρθου 87 του νόμου για την ΑΔΑΕ. Επίσης να ορίσουμε την έννοια της εθνικής ασφάλειας ώστε να μπορεί η ΕΥΠ να επικεντρωθεί στα καθήκοντά της. Τρίτον, να υπάρξει τεκμηριωμένη αιτιολογία των εισαγγελικών διατάξεων για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η έγκριση να γίνεται από ανώτατους δικαστικούς και να είναι απολύτως τεκμηριωμένη. Η επιλογή του διοικητή της ΕΥΠ να γίνεται με διαδικασία που θα συμμετέχει η ΑΔΑΕ και η Επιτροπή της Βουλής. Η ΑΔΑΕ χρειάζεται ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομή. Τέλος, η εποπτεία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην ΕΥΠ να ενισχυθεί δίχως να μπορεί να της αντιταχθούν λόγοι δαπάνης ή συμβάσεων της υπηρεσίας».

Πηγή κειμένου: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν παρασύρεται σε κλιμάκωση, δεν επιδιώκει ρητορική όξυνση

Αλεποχώρι: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον άνδρα που πυροβόλησε παιδιά

Φυλακές Αγιάς: Αυτοσχέδια όπλα βρέθηκαν σε κελιά (εικόνες)