Προκριματικά Παγκοσμίου Μπάσκετ: άνετη νίκη της Ελλάδας κόντρα στο Βέλγιο

Παρά τις απώλειες του Κώστα Σλούκα και του Κώστα Αντετοκούνμπο, η Εθνική έδειξε το καλύτερό της πρόσωπο απέναντι στο Βέλγιο.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ άφησε πίσω την ήττα από την Σερβία και στο κατάμεστο ΟΑΚΑ νίκησε με χαρακτηριστική άνεση το Βέλγιο (85-68), στο δεύτερο ματς του 9ου ομίλου της Β΄ προκριματικής φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Η «γαλανόλευκη», πλέον, βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στους τελικούς της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία (25/08-10/09).

Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε με τον ιδανικότερο τρόπο τις εγχώριες υποχρεώσεις της, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στους χιλιάδες φιλαθλους που γέμισαν ξανά τις εξέδρες του κλειστού των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Το επόμενο «ραντεβού» της είναι στο Μιλάνο, την 1η Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα στο Ευρωμπάσκετ 2022 απέναντι στην Κροατία.

Κορυφαίος σε ένα ακόμη ματς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 26 πόντους, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 22 πόντους κι έκανε νέο ατομικό ρεκόρ πόντων με την Εθνική (το προηγούμενο ήταν οι 19 που είχε πετύχει απέναντι στην Πολωνία στο τουρνουά "Ακρόπολις").

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 49-33 (ημ.), 64-44, 85-68

Από τα πρώτα λεπτά η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων ήταν εμφανέστατη, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μπαίνει δυνατά στον αγώνα και να φτάνει σε διαφορά που του επέτρεψε να παίζει πιο άνετα στο παρκέ.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χαρίζει απλόχερα αρκετά highlights η Εθνική ξέφυγε με (17-6) στο 6ο λεπτό, ενώ στο ένατο ο Κώστας Παπανικολάου «έγραψε» το 28-9. Η Ελλάδα δεν κατέβασε ταχύτητα, πίεσε πολύ στην άμυνα, προσπάθησε να τρέξει και κατάφερε να φτάσει στο 33-15 στο 12΄ και στο 40-19 στο 17’.

Ένα «ξέσπασμα» των Βέλγων έριξε τη διαφορά στο -12 (49-37), αλλά οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ είχαν κέφια και γρήγορα ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 53-37 και στο 64-44 με το τέλος της τρίτης περιόδου.

Με την έναρξη της τέταρτης περιόδου ο Κέβιν Τούμπα του Βελγίου αποβλήθηκε για σπρώξιμο του Δημήτρη Αγραβάνη, την ώρα που ο Έλληνας φόργουορντ ετοιμαζόταν να καρφώσει στον αιφνιδιασμό. Η διαφορά έφτασε στο +21 (65-44), ενώ με δύο τρίποντα από Ντόρσεϊ και Μποχωρίδη ήρθε το 76-51 λίγο πριν το τελευταίο πεντάλεπτο.

Διαιτητές: Τσιουλίν (Ρουμανία), Γκεντβίλας (Λιθουανία), Ατάρντ (Ιταλία)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιτούδης): Αγραβάνης 6, Μποχωρίδης 3 (1), Κασελάκης, Κουζέλογλου, Λούντζης, Γ. Αντετοκούνμπο 26 (1), Θ. Αντετοκούνμπο 7 (1), Καλάθης 12 (1), Ντόρσεϊ 22 (3), Καλαϊτζάκης, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου 9 (1)

ΒΕΛΓΙΟ (Γκέργκια): Μπρατάνοβιτς, Ζιλέ 10 (2), Λεκόμτ 11 (1), Λιμπέρ 6 (2), Μουέμα, Μπακό 12, Μπλέιζενμπεργκ 4 (1), Ντε Ζέου 5 (1), Ομπασόχαν 14 (1), Τούμπα, Βάνγουιν 2.

