Οικονομία

Ακρίβεια - Παπαθανάσης: νέα μέτρα στήριξης και έλεγχοι για αισχροκέρδεια

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την ΔΙΜΕΑ και τον ορισμό της αισχροκέρδειας, την ενίσχυση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων και τον εν ισχύ αναπτυξιακό νόμο.

Για την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια στην αγορά και τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης, μίλησε ο Νίκος Παπαθανάσης, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε ότι «Κάνουμε καθημερινά ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας, όπως κάναμε και την περίοδο της πανδημίας, μέσω της ΔΙΜΕΑ».

«Για πρώτη φορά έχει οριστεί η έννοια της αισχροκέρδειας, ορίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει ποσοστό κέρδους πάνω από αυτό που υπήρχε πριν από την κρίση. Συνεχίζονται οι έλεγχοι. Η πλειονότητα των επαγγελματιών είναι σοβαροί, εμείς κάνουμε καθημερινά ελέγχους στην αγορά για τους παραβάτες», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

«Η Κυβέρνηση έχει στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχουν δοθεί σε μέτρα ενίσχυσης πάνω από 50 δις. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όσους έχουν ανάγκη. Το 3,6% του ΑΕΠ πήγε στην στήριξη των νοικοκυριών σε ενέργεια και καύσιμα», είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης.

Όπως τόνισε, «οι επενδύσεις πάνε καλά και φέτος θα είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, ο τουρισμός πηγαίνει ανέλπιστα καλά, οι εξαγωγές πάνε καλά, γι΄ αυτό έχει μειωθεί και η ανεργία», προσθέτοντας πως όποιος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει θα αξιοποιηθεί για μέτρα ενίσχυσης, ενώ στάθηκε στο γεγονός πως ο αναπτυξιακός νόμος είναι σε εξέλιξη, λέγοντας ότι έως τις 9 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για την αγροδιατροφή.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, αποκρίθηκε πως «από τα 1,9 δις ευρώ για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος τον Σεπτέμβριο, , τα 1,1 δις προέρχονται από την φορολόγηση για τα υπερέσοδα των παρόχων ενέργειας»

«Συνεχίζουμε την στήριξη, όπως ξεκινήσαμε από την εποχή της πανδημίας, όμως μέσα σε μια σωστή δημοσιονομική εικόνα. Θα συνεχίσουμε την στήριξη και στον τομέα της ενέργειας και στον τομέα των καυσίμων, παράλληλα με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της μείωσης φόρων», επεσήμανε ο κ. Παπαθανάσης.

Είπε ακόμη πως «δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, σε περιπέτειες που περάσαμε στο παρελθόν. Μιλάμε για αυξήσεις συντάξεων. Να σας θυμίσω ότι οι συντάξεις μειώθηκαν γιατί κάποιοι δεν έκαναν αυτά που έπρεπε. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες, στο δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει».

Σχετικά με το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών, ο κ. Παπαθανάσης είπε πως «το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, τελεία και παύλα».

