Σκρέκας: Επιδότηση για νοικοκυριά με φυσικό αέριο

Τι είπε για την στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων για τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και για την διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων του προγράμματος “Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή”.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Bruegel, η Ελλάδα είναι η πρώτη μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ στη στήριξη των νοικοκυρών με επιδοτήσεις που φτάνουν στο 3,6% του ΑΕΠ της χώρας, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ενέργειας. Ο Κώστας Σκρέκας σημείωσε ότι το 1,2 δις ευρώ για την επιδότηση του Σεπτεμβρίου θα προέλθει από το νέο μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, που πηγαίνουν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και στη συνέχεια δίνονται για την επιδότηση των νοικοκυριών.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα ανακτά από 80% ως 90% της αύξησης του ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο, απορροφούμε το 94% της αύξησης στο ρεύμα για τα νοικοκυριά», είπε, προσθέτοντας πως «ένα νοικοκυριό τον μήνα Σεπτέμβριο με λογαριασμό 315 ευρώ, μετά την επιδότηση θα πληρώσει κάτω από 60 ευρώ».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι για όσο χρειαστεί θα υπάρχει στήριξη απέναντι σε αυτή την εκρηκτική αύξηση των τιμών ενέργειας για όλους και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει πλαφόν στο φυσικό αέριο απάντησε: «Σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έρχονται και συντάσσονται με την πρόταση Μητσοτάκη, που πρότεινε από νωρίς να θεσπιστεί πλαφόν στο φυσικό αέριο στα διεθνή χρηματιστήρια. Στις 7 Σεπτεμβρίου στη γενική διεύθυνση ενέργειας ο Έλληνας εκπρόσωπος θα παρουσιάσει τη θέση της χώρας για περιορισμό της τιμής του φυσικού αερίου και θέσπιση πλαφόν».

Για το ενδεχόμενο παρέμβασης για την στήριξη των 700.000 νοικοκυριών που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο είπε ότι «εντολή του πρωθυπουργού είναι να εξετάσουμε σενάρια στήριξης των νοικοκυριών, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να μην μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους στην καρδιά του χειμώνα».

Σε ερώτηση τι μορφή θα έχει η παρέμβαση απάντησε λέγοντας ότι «πέρυσι είχαμε στηρίξει με ενισχύσεις τα νοικοκυριά και με αυξημένο επίδομα θέρμανσης, αλλά και μέσα από επιδοτήσεις μέσα από τους λογαριασμούς του φυσικού αερίου»

Προσέθεσε πάντως ότι όλα θα αποφασιστούν μετά από συνεννοήσεις με το οικονομικό επιτελείο και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι οι δικαιούχοι από 150.000 μπορεί να φτάσουν τους 220.000 μέσα από την επιδότηση για τους επιλαχόντες.

