Αμαζόνιος: Νεκρός ο “ινδιάνος της τρύπας” (εικόνες)

Ο άνδρας ζούσε οικειοθελώς σε απομόνωση για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Θεωρείτο το τελευταίο μέλος κοινότητας αυτοχθόνων που έχει πια εξαφανιστεί.



Άνδρας που ζούσε οικειοθελώς σε απομόνωση για σχεδόν τρεις δεκαετίες στο βραζιλιάνικο τμήμα του δάσους του Αμαζονίου και θεωρείτο το τελευταίο μέλος κοινότητας αυτοχθόνων που έχει πια εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρός, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο άνδρας, γνωστός απλά ως «ο ινδιάνος Ταναρού», βρέθηκε νεκρός την 23η Αυγούστου σε καλύβα στα εδάφη της φυλής αυτοχθόνων Ταναρού, ανακοίνωσε το σαββατοκύριακο η FUNAI, η δημόσια υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις των ιθαγενών στη Βραζιλία.

Ήταν επίσης γνωστός ως Indio do buraco («ο ινδιάνος της τρύπας»), λόγω της συνήθειάς του να σκάβει βαθιά λαγούμια στις καλύβες όπου ζούσε.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Survival, οι γαίες των αυτοχθόνων Ταναρού, στην πολιτεία Χοντόνια, στα σύνορα με τη Βολιβία, είναι τμήμα της ζούγκλας το οποίο σταδιακά καταστρέφεται, καθώς δημιουργούνται αχανή ράντσα με βοοειδή. Πρόκειται για μια από τις πλέον επικίνδυνες περιοχές της Βραζιλίας, ιδίως λόγω της παράνομης εξόρυξης μεταλλευμάτων και της αποψίλωσης του δάσους.

Οι αρχές δεν ανέφεραν ποια ήταν η ηλικία του άνδρα, ούτε αποκάλυψαν ποια ακριβώς ήταν η αιτία του θανάτου του, πάντως διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρχε «καμία ένδειξη βίας ή σύγκρουσης».

«Όλα δείχνουν ότι ο θάνατος επήλθε από φυσικά αίτια», ανέφερε η FUNAI στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας ότι δεν βρέθηκε καμιά ένδειξη παρουσίας άλλων ανθρώπων στην τοποθεσία.

Οι αρχές υποθέτουν ότι ο άνδρας αυτός πέρασε 26 χρόνια μόνος, περιπλανώμενος στη ζούγκλα, μετά τη βραδεία εξαφάνιση των μελών της φυλής του, που ήταν ήδη μικρή, τα χρόνια του 1990, καθώς υλοτόμοι και κτηνοτρόφοι καταλάμβαναν ολοένα περισσότερα εδάφη στην περιοχή τους.

«Με τον θάνατό του, φθάνει στο τέλος της η γενοκτονία αυτής της φυλής αυτοχθόνων», τόνισε η Φιόνα Γουότσον, διευθύντρια έρευνας στη Survival, η οποία είχε επισκεφθεί τα εδάφη των Ταναρού το 2004. «Επρόκειτο για αληθινή γενοκτονία, για την εσκεμμένη εξολόθρευση ενός ολόκληρου λαού από κτηνοτρόφους με ακόρεστη δίψα για εδάφη και πλούτη», κατήγγειλε.

Σύμφωνα με τη FUNAI, η παρουσία στη Βραζιλία απομονωμένων αυτοχθόνων, που δεν έχουν καμία επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, εντοπίζεται σε 114 χωριστές τοποθεσίες. Η εκτίμηση πάντως ποικίλλει από έκθεση σε έκθεση. Στην απογραφή του 2010, πάνω από 800.000 άνθρωποι δήλωσαν αυτόχθονες στη Βραζιλία, τη μεγαλύτερη χώρα όλης της Λατινικής Αμερικής με 212 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι μισοί και πλέον ζουν στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου και κατά συνέπεια πολλοί απειλούνται από την παράνομη εκμετάλλευση σε ευρεία κλίμακα των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτώνται για την επιβίωσή τους.