“Εκκλησία των Εθνών”: Ο επικεφαλής προσπάθησε να γίνει ορθόδοξος ιερέας (βίντεο)

Η αποκάλυψη για την Μητρόπολη Λαγκαδά και την άρνηση για το σχήμα. Βροχή οι καταγγελίες. Για πρόκληση ψυχολογικών προβλημάτων σε “πιστούς” από τους “εξορκισμούς”, κάνουν λόγο δικηγόροι.

Στην αποκάλυψη πως ο επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης ως «Εκκλησία των Εθνών», προσπάθησε προ ετών να φορέσει το ράσο και να γίνει ιερέας, σε εκκλησία της Μητρόπολης Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη, προέβη ο Ανδρέας Καραγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Ο εκδότης του ekklisiaonline.gr, είπε πως ο προ ημερών συλληφθείς, επικεφαλής της «Εκκλησίας των Εθνών, που κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας είναι αίρεση, επιχείρησε προ λίγων ετών να χειροτονηθεί ιερέας, προσεγγίζοντας τους κληρικούς του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, στον Λαγκαδά, όμως δεν τον δέχθηκε ο τότε Μητροπολίτης Λαγκαδά, ο μακαριστός Ιωάννης.

Ο κ. Καραγιάννης επεσήμανε πως οι δημόσιοι «εξορκισμοί», που προβάλλονται σε γιγαντοοθόνες και αναπαράγονται ευρέως στο διαδίκτυο, έχουν ως πρωταγωνιστές ανθρώπους που δέχονται να υποδυθούν τους δαιμονισμένους.

Από την πλευρά της, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» η δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Ανθούλα Ανάσογλου, αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός ζευγαριού, σημειώνοντας πως «ο σύζυγος έφθασε στα όρια της παράνοιας από τον εφιάλτη που βίωνε μεσα στην αίρεση. Από τον ψυχολογικό τραυματισμό που υπέστη από αυτόν τον “εξορκισμό” έγινε επιθετικός και οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο».

«Ζήτησαν 4.000 για να “λύσουν τα μάγια”. Άλλαξε η συμπεριφορά των ανθρώπων Ίσως χορηγήθηκαν ψυχότροπες ουσίες», είπε η κ. Ανάσογλου.

Όπως σημείωσε, έχει λάβει εντολή και από έτερη πελάτισσα της, η οποία δεν αφορά την εν λόγω υπόθεση, που όμως οποία αποφάσισε να λύσει μετά από 30 χρόνια την σιωπή της, λέγοντας πως είχε δει ανθρώπους να πεθαίνουν στο πλαίσιο τέτοιου είδους τελετών από παραθρησκευτικές οργανώσεις.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»:

