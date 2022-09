Life

ANT1+: “SUPER INFLUENCER” με πρωταγωνιστή τον Ηλία Γκότση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 4ο επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε έναν από τους πιο δημοφιλείς TikTokers στην Ελλάδα, που χαρίζει στο κοινό του άφθονες στιγμές γέλιου, τον Ηλία Γκότση.

Το τέταρτο επεισόδιο του ΑΝΤ1+ Original, SUPER INFLUENCER, έρχεται στην πλατφόρμα ANT1+ στις 02 Σεπτεμβρίου με έναν από τους πιο δημοφιλείς TikTokers στην Ελλάδα, που χαρίζει στο κοινό του άφθονες στιγμές γέλιου, τον Ηλία Γκότση.

Ξεκίνησε να ασχολείται ενεργά με τα social media τα τελευταία 2 χρόνια, έχοντας καταφέρει να έχει πάνω από μισό εκατομμύριο followers στο TikTok και συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες. Τα videos του είναι χαρακτηριστικά δείγματα του απεριόριστου χιούμορ του. Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό είναι και το μεγάλο του ατού, πάνω στο οποίο στηρίζεται και ο λογαριασμός του στο TikTok. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι οι αναρτήσεις του γίνονται viral συγκεντρώνοντας χιλιάδες views & likes.

Παράλληλα, ο SUPER INFLUENCER είναι γνωστός και ως personal trainer με δικό του γυμναστήριο, το οποίο λειτουργεί μαζί με τον αδελφό του. Όπως υποστηρίζει, η βάση του είναι η γυμναστική, αλλά αναγνωρίζει ότι η ενασχόλησή του με τα social media του έχει αποφέρει αναγνωρισιμότητα κι επιπλέον απολαβές. Στα άμεσα επαγγελματικά του σχέδια είναι και ένα νέο γυμναστήριο. Κατά την επίσκεψή του, μάλιστα, σε έναν υποψήφιο χώρο, καταγράφονται on camera πολλά απρόοπτα!

Ακόμη, παραδέχεται ότι δεν μπορεί να εκφράσει εύκολα τα συναισθήματά του. Γι΄ αυτό γράφει στίχους που μιλάνε για τον έρωτα χωρίς να χρησιμοποιεί τη λέξη «σ’ αγαπώ», ενώ αποκαλύπτει ότι τον ελκύουν οι δυναμικές γυναίκες που στέκονται μόνες τους στα πόδια τους όπως η μητέρα του, που την έχει ως πρότυπο. Στο επεισόδιο, το κοινό τον βλέπει σε στούντιο ηχογράφησης, όπου ηχογραφείται ένα κομμάτι σε δικούς του στίχους, που μιλάει για έναν πληγωμένο έρωτα.

Η καλλιτεχνική του φύση, όμως, δεν περιορίζεται στους στίχους, καθώς του αρέσει να καταπιάνεται με τη ζωγραφική, προσπαθώντας όσο μπορεί να ακολουθήσει τα χνάρια του παππού του που ήταν μαθητής του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, Γιάννη Τσαρούχη. Η κάμερα, μάλιστα, τον ακολουθεί την ώρα που ζωγραφίζει στο ατελιέ του και ζητάει τη γνώμη του παππού του για τα έργα του.

Στο επεισόδιο, o Ηλίας «παρασύρει» την παρέα του στο γυμναστήριό του για να γυρίσουν όλοι μαζί ένα TikTok video, αποκαλύπτοντας μερικά αποκλειστικά backstage πλάνα από το πώς γυρίζει τα video του. Το ίδιο συμβαίνει και με την αδερφή του στο σπίτι. Σε αντίθεση με τον Ηλία, τα αδέρφια του δεν είναι φανατικοί των social media, αλλά δεν μπορούν να του χαλάσουν χατήρι.

Ένα επεισόδιο εμπνευσμένο από το μοναδικό χιούμορ του αγαπημένου Tik Toker Ηλία Γκότση, το οποίο ξετυλίγει την καλλιτεχνική του φύση, αλλά και την fitness του πλευρά, διαθέσιμο αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

Για συνεχή ενημέρωση σε σχέση με το ΑΝΤ1+, μπορείτε να επισκέπτεστε το newsroom.antennaplus.gr, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αποκλειστικά υλικά τόσο για τη streaming πλατφόρμα, όσο και για τα ΑΝΤ1+ Originals.

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδί πήγε σχολείο με... γεμάτο όπλο - Συνελήφθη ο πατέρας του

Πνευμονία “άγνωστης προέλευσης” στην Αργεντινή - Τρεις νεκροί

Βούλα: Αυτή είναι η οικιακή βοηθός που “ξάφριζε” σπίτια