Οικονομία

Φυσικό αέριο - Ισπανία: μείωση ΦΠΑ από Οκτώβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ισπανική κυβέρνηση θα μειώσει από τον Οκτώβριο τον ΦΠΑ στο φυσικό αέριο. Σε ποιο ποσοστό θα "πέσει" από το 21%.

Η ισπανική κυβέρνηση θα μειώσει από τον Οκτώβριο τον ΦΠΑ στο φυσικό αέριο στο 5% από το 21% που βρίσκεται σήμερα, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος που έχουν οι αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου στους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας των νοικοκυριών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ.

"Για να είναι χαμηλότεροι οι λογαριασμοί θέρμανσης για τους πολίτες η κυβέρνηση επιδιώκει να κατανείμει δίκαια τα κόστη και τις χρεώσεις που προκαλεί ο πόλεμος (στην Ουκρανία)", είπε ο σοσιαλδημοκράτης Σάντσεθ μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια δύο φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Τα ενεργειακά κόστη έχουν εκτοξευτεί στα ύψη από τον Φεβρουάριο που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία καθώς η Ρωσία είναι ένας βασικός προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη για τη θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ισπανία έχει δεσμευτεί προς τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 7% μέσα στο 2022, αλλά η χρήση του αερίου έχει αυξηθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2021.

Οι καύσωνες που σημειώθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν προκαλέσει μια αύξηση στη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια λόγω της χρήσης κλιματιστικών, ενώ παράλληλα μειώθηκε η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας --μια σημαντική πηγή ενέργειας για την Ισπανία-- εξαιτίας της λειψυδρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying στον Πύργο - Μητέρα 14χρονου: Το παιδί φοβόταν τόσο που δεν μιλούσε σε κανέναν (βίντεο)

Τροχαίο: Θρήνος για την Ειρήνη που σκοτώθηκε λίγες ώρες πριν τον γάμο της

Μπακογιάννης: Ούτε αύξηση στα δημοτικά τέλη ούτε σβηστά φώτα (βίντεο)