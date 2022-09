Πολιτική

Ακάρ: πτήση - πρόκληση με F-16 στο Αιγαίο (βίντεο)

Προηγήθηκε νέα επιθετική ρητορική κιατά της Ελλάδας και αναφορές για ανάγκη λήψης μέτρων από το ΝΑΤΟ σε βάρος της χώρας μας.

Νέο σόου έστησε ο τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος, κάνοντας επίδειξη δύναμης και φορώντας φόρμα πτήσης, πέταξε με μαχητικό αεροσκάφος πάνω από τα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο.

Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε και σχετικό βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter γράφοντας:

«Ο Χουλουσί Ακάρ χαιρέτησε το Μνημείο των Μαρτύρων του Τσανάκκαλε, και απηύθυνε μήνυμα μέσω ασυρμάτου: "Θα προσπαθήσουμε να είμαστε αντάξιοι όλων των μαρτύρων μας, ιδιαίτερα των μαρτύρων μας που κείτονται στο Τσανάκκαλε, και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με το πνεύμα του Τσανάκκαλε"».

«Το ΝΑΤΟ να δει τις ενέργειες της Ελλάδας – Παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες»

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του τούρκου αξιωματούχου σύμφωνα με τις οποίες «το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δει τις ενέργειες και τη ρητορική της Ελλάδας που δεν συνάδουν με τη φιλία ή το συμμαχικό πνεύμα».

Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε πως η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της Ελλάδας που παραβιάζουν το διεθνές Δίκαιο. Σύμφωνα, δε, με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επεσήμανε πως «θα συνεχίσουμε να απαντάμε στην αυθάδεια της Ελλάδας».

Ο Χουλουσί Ακάρ επανέφερε και το θέμα της Μικρασιατικής Καταστροφής, συνδέοντάς το με το παρόν. Χαρακτηριστικά είπε: «Το 1919-1922, η Ελλάδα με τη στήριξη κάποιων χωρών επιχείρησε να κάνει εισβολή και ως αποτέλεσμα αυτό απογοητεύτηκαν. Σταματήστε με την επιμονή αυτή. Με αυτές τις δήθεν προσπάθειες εξοπλισμού και δήθεν συμμαχίες δεν μπορείτε να φτάσετε πουθενά».

Και κατέληξε ξανά με απειλές: «Έχουμε επανειλημμένα υπενθυμίσει στους συνομιλητές μας να μην μπουν σε μια παρόμοια περιπέτεια, να μην ξαναμπούν σε μπελάδες, να μην υποστούν ξανά μεγάλο πλήγμα, να εγκαταλείψουν αυτές τις προσπάθειες που θα οδηγήσουν σε απογοήτευση και να διδαχθούν από την ιστορία».





Σκηνικό πολέμου από την Αγκυρα: «Αυτό είναι το πιθανό σημείο σύγκρουσης»

Την ίδια στιγμή, το σκηνικό έντασης συνεχίζουν να εξυφαίνουν και τουρκικά ΜΜΕ, διατυπώνοντας αδιανόητα σενάρια περί πυρηνικών και ανοίγοντας συζητήσεις για τα «πιθανότερα σημεία σύγκρουσης» μεταξύ των δύο χωρών.

Σε συζήτησή της με τον στρατιωτικό αναλυτή Μετέ Γιαράρ, παρουσιάστρια του CNN Turk διατύπωσε ερωτήματα για το εάν τοποθετηθούν πυρηνικά στην Κρήτη, «αφού στόχος θα είναι η Ρωσία».

«Πιθανό σημείο σύγκρουσης θα είναι η Κρήτη. Διότι η συμφωνία που έχουμε υπογράψει με τη Λιβύη, ταυτίζεται σε ακριβώς αυτό το σημείο» απαντά με τη σειρά του ο στρατιωτικός αναλυτής. Μάλιστα, ο ίδιος επαναλαμβάνει ορισμένες από τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας, αναφορικά με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και τη διεκδίκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Πριν από τα S-300, πήγαν και στρατιωτικοποίησαν ένα- ένα τα νησιά. Πρώτα ένα όπλο, μετά δύο και πέντε. Αργότερα ένα νησί, δύο νησιά κτλ. Δεν τους έφτασε αυτό, πήγαν και διεκδίκησαν κυριαρχικά δικαιώματα σε νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους» δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής.

