Κοινωνία

Πλατεία Βάθη: Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσο έχουν γίνει, μέχρι τώρα γνωστά για το επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Πυροβολισμοί έπεσαν, πριν από λίγο, στην πλατεία Βάθη με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ. Ειδικότερα, λίγο πριν από τις 15:00, έπεσαν πυροβολισμοί στη συμβολή της οδού Μάρνης με την Αχαρνών, ενώ αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα άτομο τραυματισμένο. Παράλληλα, περισυνέλλεξαν τρεις κάλυκες.

Λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε και άλλο τραυματισμένο άτομο, στο ύψος του ΙΚΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τα περιστατικά και σχετικά με το αν συνδέονται μεταξύ τους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ - Γρίπη: αυξημένα κρούσματα στην Ελλάδα, μέσα στο καλοκαίρι

Ζώδια: Οι προβλέψεις για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

Κωνσταντία Δημογλίδου: Η νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας