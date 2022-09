Κοινωνία

Έκρηξη στην Αχαρνών: Η Μάγδα Τσαγγάνη περιγράφει στον ΑΝΤ1 την περιπέτεια που έζησε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη μιλά στον ΑΝΤ1 για τις μεγάλες υλικές ζημιές που υπέστη το διαμέρισμα της, μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα με φιάλες υγραερίου στην οδό Αχαρνών.

Ρεπορτάζ: Σπύρος Λεβειδιώτης, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι την Παρασκευή σε ισόγειο κατάστημα με φιάλες υγραερίου στην οδό Αχαρνών 210 στην Αθήνα.

Εξαιτίας των συνεχών εκρήξεων αλλά και του γεγονότος ότι πρόκειται για μία πυκνοκατοικημένη περιοχή , η φωτιά μεταδόθηκε γρήγορα από τις τέντες, από τον έναν όροφο στον άλλον, του πενταώροφου κτιρίου.





Στην ίδια πολυκατοικία βρίσκεται και το σπίτι της ηθοποιού Μάγδας Τσαγγάνη, η οποία αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει πριν οι φλόγες γίνουν απειλητικές.

Έμεινε σε φιλικό σπίτι και έφτασε το πρωί ώστε να δει τις ζημιές που προκλήθηκαν.



Η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη έχει μόλις φτάσει έξω από το σπίτι της στην πολυκατοικία της οδού Αχαρνών και αγωνιά για την κατάσταση στην οποία θα βρει την περιουσία της.

Το μεσημέρι της Παρασκευής βρισκόταν μαζί με ένα φιλικό ζευγάρι στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη.

Αναγκάστηκαν να πάνε σε διπλανή πολυκατοικία για να γλιτώσουν από τους καπνούς και τη φωτιά καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα διαφυγής από το ισόγειο.

"Και λέω πω πω τι έγινε, έκρηξη. Βγαίνουμε στο μπαλκόνι από εκεί και λέω πω πω εκείνοι με τις φιάλες. Και μετά που ακούγαμε και άλλα μπαμ. Λέει ο κύριος αυτός πάμε επάνω Μάγδα, μου λέει. Και πήγαμε, έχει ακάλυπτο, ανεβήκαμε τη σκάλα και πηδήξαμε στη διπλανή πολυκατοικία".

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της σε δεκάδες ταινίες και σειρές από τη δεκαετία του 70 περπατάει με αγωνία στο εσωτερικό του σπιτιού που μεγάλωσε και πέρασε όλη τη ζωή της

και προσπαθεί να δει τι έμεινε όρθιο.

"Μένω στο σπίτι φίλων μου και θα πάω αν είναι στην Αίγινα και θα δω αν μπορεί να φτιαχτεί και να νοικιάσω μια γκαρσονιέρα να μένω. Από το 60 που το αγόρασε ο μπαμπάς μου το σπίτι έμενα εδώ".

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η ηθοποιός το κακό ήταν θέμα χρόνου να γίνει στην πολυκατοικία.

"Κι είναι χρόνια δεν είναι εδώ ένα δύο τρία χρόνια. Πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύση, μία φορά σπάει".