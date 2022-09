Κοινωνία

Δολοφονία στα Πετράλωνα: Έρευνα για σχέση με την αιματηρή συμπλοκή στην Πλατεία Βάθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τούρκος υπήκοος κουρδικής καταγωγής το θύμα. Γνώριμος των Αρχών Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ..