Κρήτη: Πυροβολούσε σε εκδήλωση

Σύλληψη για άσκοπους πυροβολισμούς σε εκδήλωση. Τι εντόπισε η ΕΛΑΣ στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα.

Για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, άνδρας ο οποίος συμμετείχε σε κοινωνική εκδήλωση.

Μετά τους πυροβολισμούς αστυνομικοί πραγματοποίησαν αστυνομική επιχείρηση κατά την διάρκεια της οποίας σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του ημεδαπού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια κρότου, τρεις γεμιστήρες, 77 φυσίγγια και κάλυκες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

