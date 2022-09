Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: τα σενάρια για τα μέτρα στήριξης (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες για τα νοικοκυριά με φυσικό αέριο. Το "αναβαθμισμένο" και διευρυμένο επίδομα θέρμανσης ως αντίβαρο στην χρήση κλιματιστικών.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με το βλέμμα στην ανακούφιση των πολιτών από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης βρίσκεται η Κυβέρνηση, με συνεχείς συσκέψεις, όπως η αποψινή στο Μαξίμου, την ώρα που τα νοικοκυριά «πληγώνονται» από τι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο.

Τα μέτρα θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βρίσκονται ήδη στην κυβερνητική «φαρέτρα»

Έτσι, έρχεται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, με το συνολικό κονδύλι να φθάνει στα 200 εκατομμύρια ευρώ, από 168 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο χειμώνα, ενώ αναμένεται και χαλάρωση των περιουσιακών - εισοδηματικών κριτηρίων για τους δικαιούχους.

Αναμένεται αύξηση τόσο του κατώτατου ποσού ανά δικαιούχο, που είναι σήμερα 100 ευρώ, αλλά και του ανώτατου ποσού, που φθάνει τα 750 ευρώ. Ακόμη, ο σχεδιασμός είναι να ανοίξει νωρίτερα η πλατφόρμα για να μπουν οι προκαταβολές στο τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.

Εάν προμηθευόμασταν σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, θα το πληρώναμε 40% ακριβότερα. Μία δεξαμενή 1.000 λίτρων, γέμιζε τον περασμένο χειμώνα με 1.100 ευρώ, ενώ τώρα θα έπρεπε ο καταναλωτής να πληρώσει 1.650 ευρώ, με την επιβάρυνση να ανέρχεται σε 550 ευρώ.

Όμως, το οικονομικό επιτελείο μελετά και αύξηση των εκπτώσεων στο φυσικό αέριο. Με επιπλέον έκπτωση πάνω από 15% για τους οικιακούς καταναλωτές σε πρώτη φάση, ενώ ενδεχομένως να υπάρξει και νέα έκπτωση το 2023.

Ενίσχυση θα λάβουν και τα νοικοκυριά σε οικισμούς μέχρι 2.500 κατοίκων και ζεσταίνονται με καυσόξυλα και pellet.

