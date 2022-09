Πολιτική

Διπλωματικές πηγές για επιστολή Τσαβούσογλου: Μνημείο διαστρέβλωσης της πραγματικότητας

Η Τουρκία πλέον κινείται στα όρια της επιστημονικής φαντασίας, λέει η Αθήνα.



Η πρόσφατη επιστολή που απέστειλε η Τουρκία σε Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνει ad nauseam τις πάγιες, ανυπόστατες και παράνομες μονομερείς αιτιάσεις της, σημειώνουν χαρακτηριστικά διπλωματικές πηγές.

Οι εν λόγω αιτιάσεις, ουδεμία βάση έχουν, αντιθέτως αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Δυστυχώς, η επιστολή αυτή αποτελεί μνημείο διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε τέτοιο βαθμό που ξεπερνάει τα όρια της λογικής και πλέον κινείται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, υπογραμμίζουν.

Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα απορρίψει το σύνολο των τουρκικών αιτιάσεων με σειρά από επιχειρήματα, τα οποία περιέχονται και στις σχετικές επιστολές που έχει αποστείλει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Το γεγονός ότι η επιστολή καταλήγει ζητώντας από τους αποδέκτες της ΕΕ, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ "να συνεισφέρουν στις προσπάθειες για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στο Αιγαίο ενθαρρύνοντας την Ελλάδα να αποφεύγει την κλιμάκωση της ρητορικής και σχετικών ενεργειών, καθώς και να ξεκινήσει ένα ουσιαστικό διάλογο με την Τουρκία, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου", μόνο ως ειρωνεία μπορεί να εκληφθεί.

Αρκεί να επαναληφθεί ότι, όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Κολονά χθες, «Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν δημοσίως και επανειλημμένα ότι: "τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή", η Τουρκία "μπορεί να έρθει νύχτα" να τα καταλάβει και ότι " η Ελλάδα δεν είναι ισότιμη της Τουρκίας. Δεν είναι συνομιλητής της"».

Τουρκικά ΜΜΕ: οι επιστολές προκάλεσαν συναγερμό στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν τώρα ότι αυτές οι επιστολές προκάλεσαν συναγερμό στην Ελλάδα.

Οι επιστολές που φέρουν την υπογραφή του Τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου καταγγέλουν την Αθήνα για παράνομες ενέργειες και μαξιμαλιστικές απαιτήσεις.

Μάλιστα η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι υπάρχουν νησιά , νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο που δεν έχουν μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω έγκυρων συμφωνιών. Πρόκειται για μια θέση που για πρώτη φορά υιοθετείται σε επίσημο τουρκικό έγγραφο και ουσιαστικά με αυτό η Άγκυρα περνά και επίσημα σε αμφισβήτηση νησιών.

Στο μεταξύ και ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Τανζού Μπιλγκίτς επιτίθεται και στην ΕΕ κατηγορώντας την ότι προσφέρει στήριξη στην Ελλάδα για το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα ισχυρίζεται ότι αυτό είναι ενάντια τόσο στο κεκτημένο της ΕΕ και όσο και στο διεθνές δίκαιο.

Από την άλλη όμως ο πρώην πρέσβης στην Ουάσινγκον, επί κυβέρνησης Ερντογάν, και ένας από τους πλέον δεινούς διπλωμάτες της Τουρκίας, ο Ναμίκ Ταν, επικρίνει την εξωτερική πολιτική της χώρας του λέγοντας ότι η αλαζονεία και ο εθνικιστικός λαϊκισμός οδήγησαν μέχρι εδώ. Η Τουρκία φυλακίστηκε σε ένα κύκλο μοναξιάς και έχασε την αξιοπιστία της.

«Εδώ και τόσο καιρό δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο στην επίλυση του Κυπριακού. Είχαμε μια ασυνεπή σχέση με τη γειτονική μας Ελλάδα, άλλοτε χέρι-χέρι, άλλοτε στα πρόθυρα της σύγκρουσης», σχολιάζει ο πρώην Τούρκος διπλωμάτης.

