Παράξενα

Ηράκλειο: Ακυρώθηκε πτήση λόγω... υπερκόπωσης του πληρώματος

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες, που ακυρώθηκε η πτήση τους.

Αναστάτωση προκλήθηκε, την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, σε πτήση από το Ηράκλειο για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση για την πόλη Λούτον του Ηνωμένου Βασιλείου ακυρώθηκε καθώς το όλο το πλήρωμα του αεροπλάνου δήλωσε ότι έχει υπερκόπωση.

Αποτέλεσμα ήταν να ακυρωθεί η πτήση και οι συνολικά 184 επιβάτες, να μην φτάσουν στον προορισμό τους.

Πηγή: neakriti.gr

