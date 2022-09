Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Κεφαλονιά

Ποιο ειναι το μέγεθος και που εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης που ταρακούνησε την περιοχή.



Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Κεφαλονιάς, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10:36 το πρωί της Πέμπτης, εντοπίζεται 57 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11,6 χιλιόμετρα.

