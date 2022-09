Πολιτική

H ΑΔΑΕ απαντά σε δημοσιεύματα για ελέγχους στην ΕΥΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαψεύδει η ΑΔΑΕ «ειδήσεις στον έντυπο και διαδικτυακό τύπο ότι εξέδωσε ανακοίνωση μετά τους πρώτους ελέγχους σε κρατικές υπηρεσίες». Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Για «ψευδείς ειδήσεις» που είδαν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες αναφέρουν ότι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) εξέδωσε ανακοίνωση ενημέρωσης μετά τους πρώτους ελέγχους, που διενεργεί σε κρατικές υπηρεσίες για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, κάνει λόγο η συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε. Μάλιστα, η ΑΔΑΕ αφού διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν «απευθύνει έκκληση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτές τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται η χώρα, να μην μεταδίδουν με ανεύθυνο τρόπο ψευδείς ειδήσεις».

Συγκεκριμένα, το σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή αναφέρει τα εξής: «Η ΑΔΑΕ διαψεύδει, με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο, ειδήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στον έντυπο και διαδικτυακό τύπο, ότι εξέδωσε ανακοίνωση ενημέρωσης μετά τους πρώτους ελέγχους, που διενεργεί σε κρατικές υπηρεσίες. Ως γνωστόν τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι απόρρητα. Μόνο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων τα σχετικά πορίσματα θα κοινοποιηθούν στους αρμόδιους να λάβουν γνώση αυτών.

Η ΑΔΑΕ, συναισθανόμενη την ευθύνη της και το συνταγματικό της καθήκον, διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους, στο πλαίσιο των οποίων εξαντλεί τα περιθώρια που της δίνουν οι νόμοι, για να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί στις διάφορες καταγγελλόμενες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια όλους τους νόμους που διέπουν την διαφύλαξη του απορρήτου και δεν θα διενοείτο να τους παραβιάσει.

Απευθύνει έκκληση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτές τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται η χώρα, να μην μεταδίδουν με ανεύθυνο τρόπο ψευδείς ειδήσεις. Τέτοιου είδους ενέργειες μόνο στην παραπληροφόρηση συντελούν και ουδόλως βοηθούν στην υπόθεση της προστασίας του απορρήτου».

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ: ανησυχία για την υγεία της

Φωτιά στη Ναύπακτο (βίντεο)

Κορονοϊός - σχολεία: Τι ισχύει για rapid test, μάσκες και καραντίνα