Ενέργεια - ΕΕ: διχασμός για το πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο

Ποια είναι τα τέσσερα μέτρα που συμφώνησαν οι Υπουργοί Ενέργειας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψιν από την Επιτροπή.

Οι 27 Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ που συνεδρίασαν σήμερα εκτάκτως στις Βρυξέλλες, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει, εντός ημερών, με νομοθετικές προτάσεις για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας.

Οι υπουργοί δεν κατέληξαν στην επιβολή πλαφόν στο αέριο καθώς πολλές χώρες, δεν κρίνουν ωφέλημο να τεθεί πλαφόν μόνο στο ρωσικό φυσικό αέριο, υπό τον φόβο ότι σε τέτοια περίπτωση η Ρωσία, θα κλείσει εντελώς την παροχή στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και Υπουργός Ενέργειας της Τσεχίας, Ζοζέφ Σικέλα, το Συμβούλιο δίνει εντολή στην Επιτροπή να αναπροσαρμόσει τις προτάσεις της πάνω σε τέσσερα άμεσα και προσωρινά μέτρα για τη μείωση των τιμών στην ενέργεια. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

Πρώτον, μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό των εσόδων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλό κόστος παραγωγής και εισαγωγή συνεισφοράς αλληλεγγύης από εταιρείες ορυκτών καυσίμων που θα χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών ενέργειας στους πελάτες.

Δεύτερον, έκτακτη και προσωρινή παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ορίου της τιμής του φυσικού αερίου. «Ειδικά μέτρα από την άποψη αυτή θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και στις τιμές ενέργειας για τους πελάτες. Τέτοια μέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν στο να ωφελήσουν τους ευρωπαίους καταναλωτές για να αμβλύνουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των σημερινών υψηλών τιμών ενέργειας και τις ευρωπαϊκές εταιρείες προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά τους, διατηρώντας παράλληλα το κίνητρο για μείωση της κατανάλωσης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και το σήμα της αγοράς για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές", αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

Τρίτον, παροχή κινήτρων για συντονισμένη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να ανακουφιστεί η πίεση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή και οι υψηλές τιμές ενέργειας.

Τέταρτον, να σχεδιαστούν εργαλεία ρευστότητας έκτακτης ανάγκης που θα διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν στη διάθεσή τους επαρκή ασφάλεια για να αντιμετωπίσουν την αυξημένη αστάθεια στις αγορές.

Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Τσέχος Υπουργός Ενέργειας, Ζοζέφ Σικέλα τόνισε ότι οι 27 Υπουργοί ενέργειας συμφώνησαν να καλέσουν την Επιτροπή να παρουσιάσει, εντός ημερών, νομοθετικές προτάσεις για τους τέσσερεις ως άνω τομείς. Ανακοίνωσε επίσης, ότι θα πραγματοποιηθεί άλλο ένα έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, για να εγκριθούν συγκεκριμένα μέτρα για την μείωση των τιμών.

Εξάλλου, ερωτηθείσα αν η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο ενός ευρύτερου πλαφόν στο φυσικό αέριο, η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, απάντησε ότι όλα είναι υπό συζήτηση. Υπενθύμισε ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής είναι υπέρ ενός πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγού, ενώ σχετικά με ένα ευρύτερο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που θα περιλαμβάνει και το LNG, η Επίτροπος Σίμσον είπε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Όσον αφορά στη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Επίτροπος Σίμσον είπε ότι ελπίζει ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής θα είναι έτοιμες ως τις αρχές του επόμενου έτους.

