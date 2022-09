Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Ανδρουλάκης: Η ΝΔ επέφερε βαρύτατο πλήγμα στους δημοκρατικούς θεσμούς

όλα όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για τις παρακολουθήσεις, το σενάριο των πρόωρων εκλογών, τη θέση του προς τον ΣΥΡΙΖΑ και την Κυβέρνηση αλλά και την ενεργειακή κρίση και τα ελληνοτουρκικά.

Συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος αλλαγής, στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής». Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για όλα τις εξελίξεις και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και μεταξύ άλλων απάντησε σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις από τη δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου.

Ακόμη τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής είναι έτοιμο όποτε και να γίνουν εκλογές, για την πρότασή του σχετικά με την κοινωνική στέγαση και τη φτηνή στέγη, αλλά και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη:

Η υπόθεση παρακολούθησης του κινητού σας τηλεφώνου τάραξε εκ νέου τα... νερά και έφερε πολιτικές εξελίξεις. Ο πρωθυπουργός ωστόσο, επιμένει πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Μπορεί να την εξαντλήσει; Το κόμμα σας είναι έτοιμο για πρόωρες εκλογές;

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα είναι έτοιμο όποτε και αν γίνουν εκλογές. Οι κάλπες όμως δεν μπορούν να είναι η οδός διαφυγής του κ. Μητσοτάκη από την ανυποληψία στην οποία έχει βυθίσει τη χώρα διεθνώς, με την υπόθεση των υποκλοπών και τις παρακρατικές μεθόδους που αποκαλύφθηκαν. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να γνωρίζει πριν τις επόμενες εκλογές όλη την αλήθεια, ώστε να αποφασίσει ποια κυβέρνηση του αξίζει.

Η ΝΔ επέφερε βαρύτατο πλήγμα στους δημοκρατικούς θεσμούς, αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες επιμένοντας σε πολιτικές για τους λίγους και τα συμφέροντα. Από το κράτος όπου όλοι έψαχναν τον κολλητό του κ. Τσίπρα για τις διευθετήσεις τους, πήγαμε στο κράτος του ανιψιού του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να είναι αυτό η μοίρα μας.

Τι άλλο πέρα από βαθύς καθεστωτισμός είναι η συγκέντρωση εξουσίας σε μια ομάδα μη εκλεγμένων στο Μαξίμου και τα σχέδια -όπως διαρρέουν- νέας αλλαγής του εκλογικού νόμου, δεύτερη φορά μέσα στην ίδια κυβερνητική θητεία, γιατί δεν τους βγαίνουν τα ποσοστά; Και μόνο που ανοίγει αυτή η συζήτηση, αποδεικνύεται η δίψα τους για την καρέκλα, που τους οδηγεί στον αυτοεξευτελισμό τους.

Ποια ερωτήματα από αυτά που θέσατε δημόσια σε ό,τι αφορά την υπόθεση των παρακολουθήσεων παραμένουν ακόμα για εσάς αναπάντητα;

Η υπόθεση των υποκλοπών και του Predator είναι μια βόμβα στα θεμέλια της Δημοκρατίας. Αποκαλύπτει την πολιτική αμετροέπεια και την πολιτική ανηθικότητα της σημερινής κυβέρνησης. Το επιτελικό κράτος αποδείχτηκε επιτελικό παρακράτος. Και αυτή η φιλοσοφία της εξουσίας-λάφυρο φάνηκε τόσο στην περίπτωση της ΕΥΠ που έγινε κράτος εν κράτει όσο και στον τρόπο που ασκούν οικονομική πολιτική εξυπηρετώντας μόνιμα τα συμφέροντα.

Είναι σε όλους ορατή η απέλπιδα προσπάθεια να διασωθεί η χαμένη τιμή του κ. Μητσοτάκη. Να χτιστεί μια ομερτά, όταν η Ντόρα Μπακογιάννη για παράδειγμα «ενημερώνει» ότι όποιος σπάσει το απόρρητο, κινδυνεύει να πάει φυλακή.

Θα επιμείνω μέχρι τέλους στην αποκάλυψη της αλήθειας και δεν θα επιτρέψω σκιές σε μια πορεία αξιοπρέπειας.

Γιατί ενώ επί 8 χρόνια ως ευρωβουλευτής δεν ήμουν εθνικός κίνδυνος, έγινα ξαφνικά μόλις έθεσα υποψηφιότητα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και σταμάτησα να είμαι με την εκλογή μου;

Ποιος είναι ο λόγος της παρακολούθησής μου;

Ποιος έχει και για λογαριασμό ποιου χρησιμοποιεί το κατασκοπευτικό υπερόπλο κόστους εκατομμυρίων ευρώ Predator, το οποίο μπορεί να βιντεοσκοπεί τη ζωή ενός ανθρώπου μέσω του κινητού του 24 ώρες το 24ωρο;

Πρόσφατα παρουσιάσατε την πρότασή σας για την κοινωνική στέγαση και τη φτηνή στέγη, ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Συγκρίνατε μάλιστα την περίπτωση της Ελλάδας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι αφορά την δημιουργία κατοικιών. Με ποιο τρόπο θα βρει εφαρμογή η πρότασή σας;

Το τεράστιο πρόβλημα των υψηλών ενοικίων με το οποίο ήρθαν αντιμέτωποι τους τελευταίους μήνες οι νέοι φοιτητές και οι γονείς τους καθρεφτίζει το οξύ πρόβλημα. Μέσα σε έναν χρόνο, το κόστος της στέγασης έχει γίνει ακριβότερο κατά 32,5%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Οι αυξήσεις στα ενοίκια φοιτητικών κατοικιών φτάνουν μέχρι και 22%. Στην κανονικότητα του κ. Μητσοτάκη ένας στους τρεις Έλληνες δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τη στέγαση. Η κατάσταση αυτή όμως δεν είναι βιώσιμη. Αναδείξαμε πρώτοι απ’ όλα τα κόμματα αυτό το εθνικό ζήτημα, που βάζει εμπόδια στα όνειρα των νέων ανθρώπων να σπουδάσουν, να αυτονομηθούν, να δημιουργήσουν οικογένειες. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει πρόγραμμα αλλά τρία χρόνια τώρα δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν αξιοποίησε την τεράστια ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία έχουν προβλέψει την κατασκευή χιλιάδων κατοικιών που θα διατίθενται προς ενοικίαση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενέταξε την ανακαίνιση μόλις 100. Προτείνουμε να κατασκευαστούν χιλιάδες κατοικίες που θα διατίθενται με χαμηλό ενοίκιο σε νέους και οικογένειες, δημιουργώντας σταδιακά ένα δημόσιο αποθεματικό κοινωνικών κατοικιών. Να ενθαρρύνουμε ιδιοκτήτες κενών κατοικιών μέσω κινήτρων, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματοδότηση του κόστους ανακαίνισης κι ενεργειακής αναβάθμισης, προκειμένου να δεσμευτούν να τις διαθέτουν στη συνέχεια για μακροχρόνια ενοικίαση σε προσιτές τιμές. Θα πρέπει ακόμη να διευρυνθεί η επιδότηση ενοικίου με κοινωνικά κριτήρια, να επανέλθει η έκπτωση φόρου ενοικίου για τα παιδιά, που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους και να θεσπιστεί πρόσθετο επίδομα για τους φοιτητές, που σπουδάζουν σε πόλη κύριου τουριστικού προορισμού.

Επιμένετε στην πολιτική σας αυτονομία. Ωστόσο, μετά τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα κληθεί να κρατήσει μια στάση. Ποια θα είναι αυτή όταν λέει «Ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας»;

Ισχυρή εντολή στο ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής από τον ελληνικό λαό κλείνει την πόρτα σε δυο αποτυχημένα μοντέλα διακυβέρνησης, τα οποία και εξέφρασαν οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης.

Δεσμεύομαι αν είμαστε ισχυροί στις εκλογές, να οδηγήσουμε τη χώρα μακριά από τον διχαστικό λόγο, στον οποίο επένδυσε το σημερινό δίπολο δίνοντας τον αγώνα της αξιοπρέπειας, της ευημερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης για την πατρίδα μας, με ενότητα, ισχυρή προγραμματική αυτονομία και καθημερινή δουλειά μέσα στην κοινωνία. Για να μην αναγκάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να διαλέξουν μεταξύ δύο κακών επιλογών.

Η υπόθεση της παρακολούθησης σας έφερε τελικά, όπως σας καταλογίζουν κυβερνητικά στελέχη, πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ;

Έχει καταλήξει ξέρετε αστείο αυτό. Κατανοώ όμως την αγωνία και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι πρόσφατα, ο ένας μας έλεγε ότι είμαστε ένα βήμα από την αυλή του κ. Μητσοτάκη, σήμερα ο άλλος μας λέει ότι είμαστε κοντά στον κ. Τσίπρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι όσο και να θέλουν να μας χρεώσουν ο ένας στον άλλο, τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επιδίωξη και των δύο είναι να χειραγωγούν τους θεσμούς και τα μέσα ενημέρωσης. Κοινός τόπος τους, να ελέγχουν τους «αρμούς της εξουσίας». Αναζητώντας σωσίβιο για να αγκιστρωθούν στις καρέκλες, εύχονται μάλλον να τα βρούμε με τον αντίπαλό τους για να πιστοποιήσουν ότι είμαστε ένα εργαλείο στα χέρια τους. Όμως όσο και να ελπίζουν, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η Δημοκρατική Παράταξη δεν είναι εργαλείο κανενός. Είμαστε η λύση για τον ελληνικό λαό.

Ο χειμώνας που έρχεται κατά γενική ομολογία θα είναι δύσκολος. Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες Ευρώπης και ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπισή του; Ποια τα μέτρα που προτείνετε και πρέπει να υιοθετηθούν άμεσα;

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω της ενεργειακής καταιγίδας. Οι αδιέξοδες πολιτικές τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, επί των ημερών του οποίου ξεκίνησε η βίαιη απολιγνιτοποίηση, άφησαν τη χώρα εκτεθειμένη και τους πιο ευάλωτους Έλληνες, οι όποιοι καλούνται να πληρώσουν το κόστος των πολιτικών αυτών, πλήρως απροστάτευτους. Αντί να προχωρήσουν σε μία στρατηγική αύξησης των ΑΠΕ, αντικατέστησαν τον λιγνίτη με το εισαγόμενο φυσικό αέριο με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε και στη χώρα μας την εξαίρεση που έλαβαν οι χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου, και να πληρώνουμε πολλαπλάσιες τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια.

Στο όνομα της δήθεν στήριξης των καταναλωτών, η κυβέρνηση συνεχίζει να επιδοτεί τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άλλη μια έκφραση δημοσιονομικού λαϊκισμού.

Εμείς αντίθετα προκρίνουμε η στήριξη να δίνεται με κίνητρα εξοικονόμησης ώστε να μειωθεί η κατανάλωση και παράλληλα η επιδότηση της κιλοβατώρας να γίνεται κλιμακωτά. Να μην είναι ίδια και για τους πολύ φτωχούς και για τους πιο πλούσιους. Ο κ. Μητσοτάκης έφτιαξε ένα μοντέλο, όπου όσα σπίτια κι να έχεις, όσα εισοδήματα κι αν έχεις, λαμβάνεις την ίδια επιδότηση στην κιλοβατώρα.

Μιλήσαμε πρώτοι για την ανάγκη φορολόγησης των υπερκερδών των λίγων για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες των πιο ευάλωτων. Για να αμβλυνθούν οι κοινωνικές αδικίες, που επί τρία χρόνια προωθούν οι βαθιά συντηρητικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και νέο ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Τις επόμενες ημέρες θα επισκεφτείτε ξανά την Θεσσαλονίκη ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και θα μιλήσετε από το βήμα της ΔΕΘ. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την πόλη; Που υστερεί σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα και ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης;

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται έναν νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα την αναδείξει σε οικονομικό κόμβο για τη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση.

Απαιτείται όμως σειρά έργων υποδομής καθώς υστερεί σημαντικά. Για παράδειγμα η ολοκλήρωση και η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών συνδέσεων με τα γειτονικά κράτη, ο εκσυγχρονισμός του λιμανιού, η αναβίωση, με τρόπο ολοκληρωμένο και πρότυπο περιβαλλοντικά, της βιομηχανικής της περιοχής και η δημιουργία σύγχρονων εμπορευματικών πόλων, είναι ενδεικτικά μερικές από τις απολύτως απαραίτητες παρεμβάσεις. Χρειάζεται επίσης αντιπλημμυρικά έργα όπως έδειξαν οι πρόσφατες καταστροφές, συστηματική προστασία των οικοσυστημάτων του Σέιχ Σου και του Θερμαϊκού για να καταστεί πιο ανθεκτική και βιώσιμη.

Συγχρόνως, οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται ανάσες στην καθημερινότητά τους. Με νέους χώρους πρασίνου, απόδοση αναξιοποίητων στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού στις τοπικές κοινωνίες, αστικές αναπλάσεις, αλλά και έναν νέο επικαιροποιημένο συγκοινωνιακό χάρτη. Μόνο έτσι θα γίνει πια μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.

Η Θεσσαλονίκη έχει μείνει δυστυχώς πολύ πίσω. Ενώ έχει μεγάλες δυνατότητες, που όμως παραμένουν αναξιοποίητες. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία μπορούν και πρέπει να αυξήσουν το ΑΕΠ, μπορούν και πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσουν μισθούς και εισοδήματα και να κοιτάξουν με εξωστρέφεια και αισιοδοξία και πέραν των ελληνικών συνόρων.

Ειδικότερα, ΜΕΤΡΟ και ΟΑΣΘ παραμένουν στην κορυφή των ζητημάτων που απασχολούν τους Θεσσαλονικείς. Είστε ικανοποιημένος από τους ρυθμούς των εργασιών του ΜΕΤΡΟ και ποιες οι θέσεις σας για τον ΟΑΣΘ και συνολικά τις αστικές συγκοινωνίες;

Όταν ένα έργο – και αναφέρομαι στο μετρό – έχει καθυστερήσει τόσα χρόνια, δεν μπορεί να είναι κανείς ικανοποιημένος και σίγουρα όχι οι Θεσσαλονικείς. Γενικότερα το ζήτημα των συγκοινωνιών της πόλης βρίσκεται στον πυρήνα των προβλημάτων της καθώς ούτε ο ΟΑΣΘ είναι σε θέση να φέρει εις πέρας το συγκοινωνιακό έργο. Έτσι έχουμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μισό ΜΜΜ με ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Δεν νοείται σύγχρονη πόλη χωρίς αξιόπιστες συγκοινωνίες, χωρίς μέσα σταθερής τροχιάς. Και μην ξεχνάτε ότι η σύνδεση της πόλης με το αεροδρόμιο αλλά και η ανάπτυξη του μετρό στα δυτικά, βρίσκεται ακόμη στις καλένδες. Για εμάς τα ζητήματα αυτά είναι ψηλά στην ιεράρχηση, καθώς η βιώσιμη κινητικότητα μιας πόλης είναι αναπτυξιακή παράμετρος αλλά και προϋπόθεση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Ερντογάν εξακολουθεί να είναι ένας ενοχλητικός γείτονας. Άλλοτε πιο φασαριόζος κι άλλοτε πιο ήσυχος. Φοβάστε επεισόδιο;

Ο κ. Ερντογάν φαίνεται ότι λειτουργεί και με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό της χώρας του για να αποπροσανατολίσει τους Τούρκους πολίτες από τη σοβαρή οικονομική κρίση με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, αλλά παράλληλα θέλει να δημιουργήσει και ένα νέο πολύ επικίνδυνο status quo στην Ανατολική Μεσόγειο.

Απέναντι στις συνεχείς απειλές απαιτείται ενεργητική εθνική εξωτερική πολιτική, που θα οδηγεί σε ένα κοινό ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο αποτροπής. Απέναντι στους ανιστόρητους αναθεωρητισμούς, η λογική του κατευνασμού αποδεικνύεται ατελέσφορη.

Είμαι από τους πρωτεργάτες στο Ευρωκοινοβούλιο για την επιβολή εμπάργκο όπλων στην Τουρκία και μάλιστα υπερασπίστηκα την εν λόγω πρωτοβουλία και ενώπιον άλλων σοσιαλιστών ηγετών που εξοπλίζουν την Τουρκία. Μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, με ισχυρά αποτρεπτικά εργαλεία, όπως είναι ο ευρωστρατός, είναι το ζητούμενο και όχι οι αυταπάτες του κ. Μητσοτάκη που έχει κάνει λίγα για αυτό τον ευρωπαϊκό στόχο και μετά από ένα γεύμα στο Βόσπορο, «προέβλεψε» ότι αλλάζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

