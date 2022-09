Life

Η Κατερίνα Μονογυιού έγινε νονά του παιδιού του νεκρού αδελφού της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χήρα του Τζώρτζη Μονογυιού, που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο, βάφτισε το αγοράκι τους, στο νησί του επιχειρηματία, στην Μύκονο.

Στιγμές ευτυχίας στην οικογένεια του αδικοχαμένου Τζώρτζη Μονογυιού, περίπου 9 μήνες μετά το σοκαριστικό τροχαίο με τη Ferrari, στο οποίο ο γνωστός επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο η βάφτιση του 2 ετών γιου του Τζώρτζη Μονογυιού και της συζύγου του, Αθηνάς, στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στη Μύκονο.

Ο νεοφώτιστος ονομάστηκε Γεώργιος-Μιχαήλ. Το πρώτο από τον αδικοχαμένο πατέρα του Τζώρτζη, ενώ το δεύτερο είναι το όνομα του παππού του, από την πλευρά της οικογένειας του επιχειρηματία.

Νονά του μικρού Τζώρτζη-Μιχαήλ ήταν η θεία του, Κατερίνα Μονογιού.

Στο μυστήριο, μεταξύ άλλων παραβρέθηκε και ο αντιδήμαρχος της Μυκόνου και προσωπικός φίλος της Κατερίνας Μονογυιού, Μιλτιάδης Ατζαμόγλου.

Ferrari - Το χρονικό του τροχαίου δυστυχήματος του Τζώρτζη Μονογυιού

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/01/22) επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή 175 στη Βούλα, όταν η Ferrari που οδηγούσε ο Τζώρτζης Μονογυιός προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Ο αδερφός της βουλευτού Κατερίνας Μονογυιού, Τζώρτζης, ηλικίας 45 ετών οδηγούσε το αυτοκίνητο για πρώτη φορά. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου το οποίο κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο και πήρε φωτιά. Στη Ferrari ήταν και η σύζυγός του 45χρονου επιχειρηματία. Η σορός του 45χρονου μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Βούλας ενώ η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ελισάβετ: Ουίλιαμ - Κέιτ και Χάρι - Μέγκαν μαζί στο κάστρο του Ουίνσδορ (εικόνες)

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)

ΔΕΘ - ΑΝΤ1: παρασκήνια από το δελτίο του Σαββάτου με την Ρίτσα Μπιζόγλη (βίντεο)