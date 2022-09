Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο ανάδρομος Ερμής και οι “παρεμβολές” στην επικοινωνία (βίντεο)

Αναλυτικά οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Ημέρα δράσης έχοντας στο πλευρό μας τον Ήλιο και τον Ουρανό. Αλλαγές που θα έχουν διάρκεια ευδοκιμούν ενώ μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, ο ανάδρομος Ερμής "παρεμβάλει" στις επικοινωνιες και δημιουργεί παρεξηγήσεις.

Ερωτικά καυγαδάκια και οικονομικά, αλλα και πιθανές συγκρούσεις με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

