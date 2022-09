Κόσμος

Τόνυ Μπλερ στον ΑΝΤ1: Την βασίλισσα Ελισάβετ ο λαός την σεβόταν και την αγαπούσε (βίντεο)

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την εκλιπούσα βασίλισσα και τις ιδιαίτερες στιγμές μαζί της, μακριά από τις κάμερες. Τι είπε για τον Κάρολο Γ’ και την σχέση με την Ελλάδα.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για την πορεία της σχέσης του με τη Βασίλισσα Ελισάβετ κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, για τη ζωή και τις σημαντικές στιγμές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας πίσω από τις κάμερες, αλλά και για τον φιλέλληνα Βασιλιά Κάρολο και την επόμενη μέρα της Μοναρχίας στη Μεγάλη Βρετανία.

«Μεγάλωσα με τη βασίλισσα Ελισάβετ, ήταν η μοναδική μονάρχης που γνώρισα στη μέχρι τώρα ζωή μου. Θυμάμαι παιδάκι να κουνάω τη σημαία και να ζητωκραυγάζω στο δρόμο που περνούσε η Ελισάβετ Β΄», είπε χαρακτηριστικά ο κ, Μπλερ προσθέτοντας πως η εκλιπούσα σήμαινε πολλά όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για όλο τον βρετανικό λαό.

«Η Ελισάβετ ένωνε τον βρετανικό λαό, ο οποίος δεν τη σεβόταν μόνο, αλλά και την αγαπούσε», υπογράμμισε κατηγορηματικά ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός.

Ήταν μια προσωπικότητα με βαθιά γνώση της Ιστορίας κάτι που αντιλαμβανόμουνα πλήρως στις συναντήσεις που είχαμε κάθε εβδομάδα είπε ο κ. Μπλερ και συμπλήρωσε επίσης «πως είχε και μια πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ».

«Ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος, παρότι βασίλισσα, που ως στόχο είχε να υπηρετεί τον θεσμό, το έθνος, τους πολίτες και τον θεό», είπε στη συνέχεια ο Τόνι Μπλέρ,

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στις πιο προσωπικές στιγμές που έζησαν όταν ήταν φιλοξενούμενος της για μια εβδομάδα κάθε χρόνο στο κάστρο Μπαλμόραλ, ως είθισται να είναι ο εκάστοτε Βρετανός Πρωθυπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνας, την οποία χαρακτήρισε από τις δυσκολότερες για την Ελισάβετ.

Ερωτηθείς για τα διδάγματα που άφησε πίσω της, στάθηκε στο ότι «θα πρέπει να κρατάμε τη χώρα ενωμένη παρά τις διαφωνίες μας» και στάθηκε στη βαθιά προσήλωση που είχε στο καθήκον της, αλλά και στις αντοχές που επιδείκνυε.

«Γνωρίζω ότι ο νέος Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ έχει μεγάλο σεβασμό για τις παραδόσεις της Ελλάδας και τα όσα χρωστά ολόκληρος ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός στην Ελλάδα», είπε ο Τόνι Μπλερ για τον νέο μονάρχη και συμπλήρωσε, «Πιστεύω ότι ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα κινηθεί με τους σύγχρονους καιρούς και θα παραμείνει υπεράνω της πολιτικής σκηνής».

