“Στούντιο με θέα”: Η Φαίη Μαυραγάνη έκανε “δυνατή” πρεμιέρα

Η καινούρια εκπομπή του ΑΝΤ1, που ανοίγει ένα διαφορετικό "παράθυρο" στην ενημερωση τα Σαββατοκύριακα, κέριδσε την προτίμηση των τηλεθεατών.

Δυνατό ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο για τη Φαίη Μαυραγάνη, η οποία κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 05:30 το πρωί , θα ανοίγει ένα παράθυρο στην επικαιρότητα, εστιάζοντας σε όλα όσα θα μας απασχολήσουν, αλλά και σε όλα όσα θα συζητηθούν την εβδομάδα που ξεκινάει.

Οι τηλεθεατές την υποδέχτηκαν θερμά, δίνοντας στο «Στούντιο με θέα» την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το Σάββατο 10/9 και την Κυριακή 11/9, η Φαίη Μαυραγάνη τερμάτισε πρώτη στην κούρσα της τηλεθέασης, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 16,6% .

Αυτό το Σαββατοκύριακο, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες ενημερώθηκαν από το «Στούντιο με θέα», καταγράφοντας μέσο όρο 19,3% και 19,2% αντίστοιχα σε επιμέρους κοινά.

Με ψύχραιμη, εναλλακτική και αισιόδοξη ματιά, η Φαίη Μαυραγάνη και η ομάδα της θα μας περιμένει, κάθε Σαββατοκύριακο στις 05:30, με ό,τι συνθέτει την ενημερωτική εικόνα της επικαιρότητας, ό,τι θέλουμε να μάθουμε, ό,τι αξίζει να γνωρίσουμε, σε ένα Στούντιο που θα έχει για Θέα όλες τις πλευρές της ζωής.

