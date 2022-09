Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: πλήθος κόσμου στην αγρυπνία (εικόνες)

Σε βαθύ κλίμα πένθους πλήθος κόσμου αποχαιρέτισε για τελευταία φορά τη Βασίλισσα Ελισάβετ στο Εδιμβούργο.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς στους δρόμους του Εδιμβούργου για να αποχαιρετήσει την βασίλισσα Ελισάβετ.

Περίπου 20.000 άτομα περίμεναν υπομονετικά επί ώρες σε μια ουρά πολλών χιλιομέτρων, ώστε να εισέλθουν στον Καθεδρικό Ναό του Εδιμβούργου, όπου το φέρετρο της βασίλισσας τέθηκε σε λαϊκό προσκήνυμα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι.

Πάνω στο φέρετρο τοποθετήθηκε το στέμμα της Σκωτίας, και το στεφάνι με τα λουλούδια, που επίσης σκεπάζει το φέρετρο περιέχει τα αγαπημένα της βασίλισσας, κομμένα όλα από τους κήπους του κάστρου Μπαλμπόραλ.

Ο κόσμος συμμετείχε στην πένθιμη λειτουργία εμφανώς συγκινημένος. Άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης έδωσαν το παρόν, εκφράζοντας έτσι την αγάπη και τον σεβασμό τους για την

Μετά από μια σύντομη πομπή, ο βασιλιάς Κάρολος Γ', η Άννα, η βασιλική πριγκίπισσα, ο πρίγκιπας Άντριου και ο πρίγκιπας Έντουαρτ στάθηκαν ο καθένας σε μία από τις τέσσερις γωνίες του δρύινου φέρετρου με τα κεφάλια τους σκυμμένα σε μια τελετή γνωστή ως Αγρυπνία των Πριγκίπων.

Η σορός της βασίλισσας θα μεταφερθεί από το Εδιμβούργο στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου στη συνέχεια θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο δυτικό Λονδίνο. Η πριγκίπισσα Άννα θα συνοδεύσει το φέρετρο, όπως έκανε από την αρχή του ταξιδιού του από το Μπαλμόραλ. Το φέρετρο αναμένεται να φτάσει στο Λονδίνο στις 19:00 ώρα Αγγλίας. Τέλος, θα οδηγηθεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου θα το υποδεχθούν ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' και η Καμίλα, η βασίλισσα σύζυγος.

