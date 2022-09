Τεχνολογία - Επιστήμη

Επικαιροποιημένο εμβόλιο: Ποιοι πρέπει να το κάνουν - Η σύσταση της Επιτροπής (πίνακες)

Τι αναφέρουν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τα εμβόλια που καλύπτουν τον οργανισμό και έναντι ορισμένων εκ των μεταλλάξεων της Όμικρον. Ποιοι συστήνεται να κάνουν άμεσα την δόση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, λίγη ώρα πριν ανακοινωθούν τα κρούσματα κορονοϊού της προηγούμενης εβδομάδας και λίγη ώρα μετά απο την συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, σχετικά με τα επικαιροποιημένα εμβόλια ένανντι του κορονοϊού, "Τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια έχουν πρόσφατα εγκριθεί από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς οργανισμούς και χορηγούνται αποκλειστικά ως αναμνηστική δόση.Ως εκ τούτου πριν τη χορήγηση του επικαιροποιημένου διδύναμου εμβολίου απαιτείται η ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού (σημ: Ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει δύο δόσεις των μονοδύναμων mRNA εμβολίων ή του πρωτεϊνικού εμβολίου ή μια δόση του μονοδοσικού εμβολίου Johnson & Johnson για το γενικό πληθυσμό και 3 δόσεις των μονοδύναμων mRNA εμβολίων για τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς)..

Συστήνεται η χορήγηση αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια (ΒΑ.1, ΒΑ.4/ΒΑ.5) σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών μετά την τελευταία δόση του εμβολίου ή την νόσηση:

σε όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

σε άτομα ηλικίας 12-59 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλ. Πίνακες 1 και 2) σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού

σε διαμένοντες και εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή άλλες μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων

σε επαγγελματίες υγείας

σε διαβιούντες με άτομα σε ανοσοκαταστολή ή άλλο υποκείμενο νόσημα (βλ. Πίνακες 1 και 2)

σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών από κορωνοϊό

Διευκρινίζεται ότι:

Άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί με τη δεύτερη αναμνηστική δόση των μονοδύναμων εμβολίων και ανήκουν στις παραπάνω ομάδες μπορούν να εμβολιαστούν με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια (εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών).

των μονοδύναμων εμβολίων και ανήκουν στις παραπάνω ομάδες μπορούν να εμβολιαστούν με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια (εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών). Άτομα που νόσησαν μετά τη χορήγηση της δεύτερης αναμνηστικής δόσης των μονοδύναμων εμβολίων δεν έχουν αντένδειξη και μπορούν να εμβολιαστούν με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού.

των μονοδύναμων εμβολίων δεν έχουν αντένδειξη και μπορούν να εμβολιαστούν με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού. Παρέχεται εξατομικευμένα η δυνατότητα εμβολιασμού με διδύναμα επικαιροποιημένα εμβόλια για δεύτερη αναμνηστική ή τρίτη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού.

Τονίζεται εκ νέου ότι ο έγκαιρος εμβολιασμός των παραπάνω ομάδων με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια είναι σημαντικότερος από τον τύπο του εμβολίου που θα χορηγηθεί.

