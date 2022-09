Κόσμος

Βασίλισα Ελισάβετ: η μεταφορά της σορού στη Βουλή και οι ουρές πολλών χιλιομέτρων

Αναμένεται πλήθος κόσμου την πρώτη ημέρα που θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η Βασίλισσα Ελισάβετ, και ουρές αναμονής 10 χιλιομέτρων.

Υπό τις επευφημίες και τα χειροκροτήματα των πιστών υπηκόων της, η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ πέρασε χθες το βράδυ τις πύλες των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ για μια τελευταία νύχτα στην επίσημη κατοικία της στο Λονδίνο, προτού τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για πέντε ημέρες στο Ουέστμινστερ.

Εκεί την υποδέχθηκαν ο γιος της Κάρολος Γ' και η βασιλική σύζυγος Καμίλα, οι οποίοι είχαν μόλις επιστρέψει από σύντομη επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία, όπως και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στο αββαείο του Ουέστμινστερ.

Έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τεράστιο πλήθος απέτισε ύστατο φόρο τιμής σε εκείνη που βασίλευε για 70 χρόνια στη χώρα, με επευφημίες και χειροκροτήματα, παρά τον κακό καιρό.

Νωρίτερα κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε η πομπή από το αεροδρόμιο της βρετανικής πρωτεύουσας, στο οποίο μεταφέρθηκε η σορός της από το Εδιμβούργο, ως τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στη βασίλισσα.

Εκατοντάδες ήταν αυτοί που βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους για να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε. "Θέλω απλώς να δω το φέρετρο", είπε επίσης ένας 59χρονος Βρετανός που είχε κατασκηνώσει από την Κυριακή μπροστά από το Μπάκιγχαμ.

Η σορός της βασίλισσας που απεβίωσε την Πέμπτη σε ηλικία 96 ετών θα παραμείνει για μια τελευταία νύχτα στο Μπάκιγχαμ, στο Bow Room, όπου το προσωπικό του παλατιού θα έχει την ευκαιρία να της πει το τελευταίο αντίο.

Σήμερα η σορός της θα μεταφερθεί από την επίσημη κατοικία της στην βρετανική πρωτεύουσα πάνω σε κιλλίβαντα στο βρετανικό κοινοβούλιο. Το φέρετρό της θα τοποθετηθεί στην κεντρική αίθουσα του Ουέστμινστερ για λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα διαρκέσειπέντε ημέρες.

"Τεράστια αναμονή"

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συρρεύσουν στο κέντρο του Λονδίνου για την πομπή αυτή, κατά την οποία θα σημάνει η καμπάνα του Μπιγκ Μπεν και θα ριφθούν κανονιοβολισμοί στο Χάιντ Παρκ.

Πολλοί περισσότεροι αναμένεται να προσπαθήσουν να απευθύνουν το ύστατο χαίρε στην βασίλισσά τους από σήμερα ως την Δευτέρα το πρωί στο Ουέστμινστερ.

Ο Τύπος αναφέρεται σε έως και 750.000 που αναμένεται να σχηματίσουν ουρά τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων. Στη Σκωτία 33.000 άνθρωποι αποχαιρέτισαν ήδη την βασίλισσά τους στον καθεδρικό του Εδιμβούργου.

"Αναμένουμε τεράστια ουρά αναμονής από αύριο το πρωί", δήλωσε ένας φρουρός ασφαλείας που έχει τοποθετηθεί κοντά στο Ουέστμινστερ. "Πρόκειται για την ηρεμία πριν από την καταιγίδα!", πρόσθεσε. "Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο (...) το αισθανόμαστε ότι έρχεται και θα είναι τεράστιο", σημείωσε.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τρίτη, το βράδυ, η πριγκίπισσα Άννα ευχαρίστησε τον κόσμο για την τόση "αγάπη και τον σεβασμό" που δείχνουν στην εκλιπούσα μητέρα της.

"Είχα την τύχη να μοιραστώ τις τελευταίες 24 ώρες της ζωής της πολύ αγαπημένης μου μητέρας. Ήταν τιμή και προνόμιο να τη συνοδεύσω στο τελευταίο της ταξίδι", πρόσθεσε η πριγκίπισσα, το μόνο παιδί της βασίλισσας που συνόδευσε τη σορό της από το Εδιμβούργο στο Λονδίνο.

Η κηδεία της βασίλισσας θα γίνει τη Δευτέρα παρουσία περίπου 500 ξένων αξιωματούχων και πολλών μελών βασιλικών οικογενειών, αλλά όχι ηγετών της Ρωσίας, της Λευκορωσίας ή της Μιανμάρ.

Η κηδεία της, μια πρόκληση ασύγκριτης κλίμακας για την ασφάλεια, αναμένεται να είναι μεγαλειώδης, καθώς θα πρόκειται για το τελευταίο αντίο ενός λαού που στην πλειονότητά του δεν έχει γνωρίσει από τότε που γεννήθηκε άλλον μονάρχη από την Ελισάβετ Β' .

