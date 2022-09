Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Γνώριμος των Αρχών ο άνδρας που σκότωσε το γατάκι

Θέμα ωρών η σύλληψη του δράστη. Πού οφείλεται η έξαρση κακοποίησης ζώων. Τι λέει η εκπρόσωπος της φιλοζωικής Θεσσαλονίκης «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ», Εύη Καλαϊτζίδου.

Θέμα ωρών είναι σύλληψη του άνδρα που ποδοπάτησε και σκότωσε νεογέννητο γατάκι στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για κακοποίηση ζώου άλλα και βιαιοπραγία κατά ανθρώπου.

Την Τρίτη, η αστυνομία προσήγαγε έναν άντρα από χωριό του Λαγκαδά που είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές με περιστατικό κακοποίησης ζώου, ωστόσο τελικά δεν ήταν αυτός ο δράστης της εν λόγω αποτρόπαιας πράξης.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έχει σταλεί σε ειδικά εργαστήρια για να καθαρίσει η εικόνα και να φανεί το πρόσωπο του δράστη.

Η εκπρόσωπος της φιλοζωικής Θεσσαλονίκης «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ», Εύη Καλαϊτζίδου μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το αποτρόπαιο περιστατικό τονίζοντας ότι "πάντα υπάρχει μια σκληρότητα όταν αφαιρείς μία ζωή. Εδώ το δυστυχές είναι ότι αυτή την φρικιαστική πράξη την είδαμε μπροστά στα μάτια μας". Τέλος εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί ο δράστης.

