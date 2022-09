Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ουρές για το λαϊκό προσκύνημα στο Μπάγκιγχαμ (εικόνες)

Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τη Βασίλισσα Ελισάβετ, η σορός της οποίας βρίσκεται στα ανάκτορα. Νεκρική σιγή στο Παλάτι. Η λίστα με τους ηγέτες που θα πάνε στην κηδεία.

Από χθες το βράδυ η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκεται στην κεντρική αίθουσα Bow Row του Μπάκιγχαμ, όπως η ίδια επιθυμούσε, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο προσωπικό του παλατιού να της πει το τελευταίο αντίο.

Σήμερα μια λαμπρή αλλά σιωπηλή πομπή θα τη μεταφέρει στην κεντρική αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου για λαϊκό προσκύνημα.

Η πομπή θα διασχίσει μια διαδρομή περίπου 2 χιλιομέτρων σε 40 λεπτά. Θα τη συνοδεύουν μέλη του βασιλικού ιππικού, ενώ πεζή θα ακολουθούν ο βασιλιάς Κάρολος, τα παιδιά του πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της πομπής θα ακούγονται κανονιοβολισμοί από το Hyde Park ενώ θα χτυπά και η καμπάνα του Big Ben.

Το φέρετρο θα βρίσκεται πάνω σε κιλλίβαντα και θα είναι σκεπασμένο με το βασιλικό λάβαρο. Στο κοινοβούλιο θα το υποδεχθούν ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων και ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων ενώ θα το παραλάβουν και οι Γρεναδιέροι Φρουροί του Λόχου της Βασίλισσας οι οποίοι και θα το τοποθετήσουν στην κεντρική αίθουσα του κοινοβουλίου σε υπερυψωμένο βάθρο.

Θα ακολουθήσει 20λεπτη λειτουργία με πρωτοστατούντα τον προκαθήμενο της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπο του Καντερμπέρι Τζάστιν Γουέλμπι. Αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα επιστρέψουν στο Μπάκιγχαμ οδικώς και στις 7 ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 8:30 το πρωί της κηδείας τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου.

Ήδη έχουν πάρει σειρά --έχουν διανυκτερεύσει δίπλα στο κοινοβούλιο-- πολλοί πολίτες επιθυμώντας να είναι οι πρώτοι που θα πουν το τελευταίο αντίο στη βασίλισσα Ελισάβετ

Εκτιμάται ότι πάνω από 1 εκ. άνθρωποι θα θελήσουν να αποχαιρετίσουν από κοντά τη μακροβιότερη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως από τη μια τα μέτρα ασφαλείας και από την άλλη η χωρητικότητα της αίθουσας μπορεί να μην επιτρέψουν σε όλους όσοι το επιθυμούν να μπουν τελικά στο κοινοβούλιο. Υπολογίζεται πως υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς κάποιο απρόοπτο το τετραήμερο αυτό θα μπορέσουν να περάσουν από την αίθουσα περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες.

Εκτιμάται επίσης ότι η ουρά που κάνει ο κόσμος μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα οκτώ χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συμβάλλουν 10.000 αστυνομικοί και πάνω από 1800 στρατιωτικοί. Οι πολίτες που θα μπαίνουν στο κοινοβούλιο θα περνάνε από εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας όπως στους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων.

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και σε αυτήν θα παρευρεθούν παγκόσμιοι ηγέτες, βασιλείς και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Ακολουθεί κατάλογος με τα ονόματα όσων έχουν απαντήσει ότι θα παραστούν:

ΒΑΣΙΛΕΙΣ

Αυτοκράτορας Ναρουχίτο και αυτοκράτειρα Μασάκο της Ιαπωνίας

Βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας

Πρίγκιπας Φελίπε VI και βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας

Βασιλιάς Φίλιππος και βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου

Χουάν Κάρλος I, τέως βασιλιάς Ισπανίας, και η σύζυγός του Σοφία

Βασίλισσα Μαργκρέτε II της Δανίας, πρίγκιπας διάδοχος Φρέντερικ και πριγκίπισσα διάδοχος Μαίρη

Βασιλιάς Κάρολος Γουσταύος και βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας

Βασιλιάς Χάραλντ V και βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας

ΗΓΕΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ

Τζο Μπάιντεν και Τζιλ Μπάιντεν, πρόεδρος και Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Αλεξάντερ βαν ντερ Μπέλεν, πρόεδρος Αυστρίας

Τζασίντα Άρντερν, πρωθυπουργός Νέας Ζηλανδίας

Άντονι Αλμπανέζι, πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Γκιτάνας Ναουσέντα, πρόεδρος της Λιθουανίας

Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε, πρόεδρος της Σρι Λάνκα

Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, πρόεδρος της Γερμανίας

Γιουν Σουκ-γέολ, πρόεδρος Νότιας Κορέας

Ζαΐχ Μπολσονάρου, πρόεδρος Βραζιλίας

Αντρέι Ντούντα, πρόεδρος Πολωνίας

Σέρτζιο Ματαρέλα, πρόεδρος Ιταλίας

Τζάστιν Τριντό, πρωθυπουργός Καναδά

Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ούρσουλα φον ντερ λάιεν, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έγκιλς Λέβιτς, πρόεδρος Λετονίας

Πόλα-Μέι Γουίκς, πρόεδρος Τρινιντάνυ και Τομπάγκο

Μοχάμαντ Σταγέχ, παλαιστίνιος πρωθυπουργός

Σάουλι Νιινίστο, πρόεδρος Φινλανδία

Καταλίν Εύα Νόβακ, πρόεδρος Ουγγαρίας

Μάικλ Ντ.Χίγκινς, πρόεδρος Ιρλανδίας

Μίχολ Μάρτιν, πρωθυπουργός Ιρλανδίας

Άντριου Χολμς, πρωθυπουργός Τζαμάικας

Ντρουπάντι Μούρμου, πρόεδρος Ινδίας

