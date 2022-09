Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Τσοκάι και Τρουιγιέ ντύθηκαν στα “πράσινα” (εικόνες)

Δυο παίκτες που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, ανακοινώθηκαν από το «τριφύλλι».

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ένις Τσοκάι από την κροατική Λοκομοτίβα, με τον διεθνή Αλβανό μέσο να αποτελεί το 9ο απόκτημα του «τριφυλλιού» στο θερινό, μεταγραφικό «παράθυρο».

Ο Τσοκάι υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, με τους «πράσινους» να καταβάλλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ στη Λοκομοτίβα για να τον κάνουν δικό τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση με μετεγγραφή από την κροατική Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, του Αλβανού μέσου, Ένις Τσοκάι, ο οποίος θα ανήκει στο δυναμικό της ομάδας μας έως τον Ιούνιο του 2026. Ο Ένις Τσοκάι γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1999 στην πόλη Κόπλικ της Αλβανίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Βλάζνια και στα 16 του πήγε στη Σκεντίγια. Εκεί τον ανακάλυψε η Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ και στα 19 του χρόνια μετακόμισε στην Κροατία.

Έξι μήνες μετά δόθηκε δανεικός στην αλβανική Λάτσι και το καλοκαίρι του 2019 επέστρεψε -για να μείνει- στη Λοκομοτίβα. Στην τριετία που ακολούθησε αποτέλεσε βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της κροατικής ομάδας. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Αλβανία. Καλωσορίζουμε τον Ένις στον Παναθηναϊκό!.

Λίγο νωρίτερα, παίκτης του Παναθηναϊκού έγινε με κάθε... επισημότητα ο Αλεξί Τρουιγιέ, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το βράδυ της Πέμπτης (15/9) την απόκτησή του από τη Νις.

Ο 21χρονος Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2025, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το κόστος της μεταγραφής του ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση με μετεγγραφή από τη γαλλική Νις, του Γάλλου μέσου, Αλέξις Τρουιγιέ, ο οποίος θα ανήκει στο δυναμικό της ομάδας μας έως τον Ιούνιο του 2025. Ο Αλέξις Τρουιγιέ γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2000 στην πόλη Σεν Πριστ Αν Γιαρέζ της κεντρικής Γαλλίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Ρεν όπου και παρέμεινε έως τα 19 του χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2020 τον απέκτησε η Νις, όπου αρχικά αγωνίζονταν στη δεύτερη ομάδα. Το καλοκαίρι του 2020 κέρδισε θέση στην πρώτη ομάδα, πήρε συμμετοχές και μάλιστα αγωνίστηκε και σε δύο παιχνίδια των ομίλων του Europa League. Το καλοκαίρι του 2021 δόθηκε δανεικός στην Οσέρ με την οποία αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία Γαλλίας και κέρδισε την άνοδο στη Ligue 1, προτού επιστρέψει το καλοκαίρι του 2022 στη Νις. Είναι διεθνής με την Κ18 της Γαλλίας.

