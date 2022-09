Πολιτική

ΔΕΘ - Τσίπρας: Η ομιλία στο Βελλίδειο (βίντεο)

Παρουσίαση από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ του πρόγραμματος θέσεων του κόμματος, με βάση μια σειρά από "εθνικές προτεραιότητες" όπως τις ονοματίζει.

«Τέσσερα χρόνια πριν από αυτό εδώ το βήμα μπορούσαμε να οραματιστούμε μια Ελλάδα που ανοίγει τα φτερά της. Απαλλαγμένη από τα μνημόνια και τον ασφυκτικό κορσέ της δημοσιονομικής επιτήρησης, μπορούσε να ανασάνει ξανά...», είπε ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του στη ΔΕΘ, για να υποστηρίξει ότι «τέσσερα χρόνια από τότε η Ελλάδα είναι μια αγνώριστη χώρα για τους κατοίκους της και "ειδική περίπτωση" ξανά, για την Ευρώπη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι «η ζωή και η καθημερινότητα των πολιτών ξαναγύρισε πίσω και ίσως ακόμη πιο πίσω και από τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων» και πως οι εξωγενείς παράγοντες της πανδημίας και του πολέμου «απλά επιδείνωσαν τις συνέπειες μιας ειλημμένης απόφασης, η Ελλάδα να επιστρέψει στο παρελθόν της, να επιστρέψουν οι τύχες της χώρας στις κρατικοδίαιτες ελίτ, να αναδομηθεί το πελατειακό και κομματικό κράτος, να συνθλιβεί ακόμα και το αναιμικό κοινωνικό κράτος, να απορρυθμιστεί πλήρως η αγορά εργασίας, να μπει στο περιθώριο η νέα γενιά». «Να χτιστεί με δυο λόγια μια Ελλάδα άνιση, άδικη, αβίωτη για τους πολλούς», είπε. «Σήμερα είναι ζωτική κοινωνική και εθνική ανάγκη να κάνουμε πράξη αυτή την προσμονή για καλύτερες μέρες. Να δώσουμε λύσεις», είπε ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι παρών και έτοιμος να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την εθνική προσπάθεια.

Αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε ένα ρεαλιστικό, συνεκτικό σχέδιο, με όρους δικαιοσύνης παντού, για την αναγέννηση της χώρας

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε ότι τρία χρόνια τώρα «έχουν γίνει τόσα ανήκουστα πράγματα στη χώρα, που δε τους πιστεύει κανείς», για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για αρνητικές πρωτιές στην πανδημία, την ενεργειακή φτώχεια, την στεγαστική κρίση, «τα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων, οι υποκλοπές».

Τόνισε ότι είναι αποφασισμένος να υλοποιήσει ένα σχέδιο για την αναγέννηση της χώρας συνεκτικό, ρεαλιστικό, με όρους δικαιοσύνης παντού και πρόσθεσε ότι ο λαός «πολύ σύντομα θα επικυρώσει και στις κάλπες την ειλημμένη απόφασή του: Να μην περάσει άλλος ένας χειμώνας ανασφάλειας». «Είμαστε εδώ», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας: Για «να προστατέψουμε το δικαίωμα στην εργασία», να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, με επίκεντρο την αύξηση των μισθών, την παρουσία του κράτους ως εγγυητή απέναντι στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, με πολιτική για τη στέγαση. Για «να μειώσουμε τις ανισότητες, με ένα ισχυρό και σύγχρονο κοινωνικό κράτος, με ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα». Για νέο παραγωγικό μοντέλο, με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, με τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εμπορικού κόσμου, «με χρηματοδοτικά εργαλεία και φορολογικά κίνητρα για τον αγροτικό κόσμο». Για «να μπει φραγμός στον θεσμικό και ηθικό κατήφορο, με την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας στη Δικαιοσύνη. Για «να αναβαθμίσουμε εκ νέου τη θέση της χώρας στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή».

Αφήνουν στο έλεος της κρίσης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία

Περιγράφοντας την κατάσταση στην οικονομία ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι τέσσερα χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστια δομικά προβλήματα. Σημείωσε ότι «έχουν διαχρονικά βασική ευθύνη για τη σισύφεια πορεία της ελληνικής οικονομίας, όσοι μας χρεοκόπησαν το 2009 και σήμερα επιμένουν στις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παραδίνουν στο αόρατο χέρι των αγορών κρίσιμες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας την ώρα που η κοινωνία τις έχει ανάγκη και εν τέλει αφήνουν στο έλεος της κρίσης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία». Την κατηγόρησε ότι προσπαθεί να κρύψει τις συνέπειες της πολιτικής της «παραβιάζοντας συστηματικά το πλουραλισμό στην ενημέρωση, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη δημοκρατία, βάζοντας σε γύψο το κράτος δικαίου, ακόμη και με παρακρατικές πρακτικές παρακολουθήσεων πολιτικών και δημοσιογράφων από την ΕΥΠ». Χαρακτήρισε πρόβλημα ταυτότητας για τη χώρα την «υπονόμευση του κράτους δικαίου».

Πρώτη εθνική προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης - Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ

«Χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο επανεκκίνησης και αναγέννησης. Με Δικαιοσύνη παντού», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας τις «έξι μεγάλες εθνικές προτεραιότητες πάνω στις οποίες δομείται το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία».

Η πρώτη αφορά την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για τη δραστική μείωση των λογαριασμών ενέργειας, το σχέδιο προβλέπει την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, «ανακτούμε τουλάχιστον το 51% του Δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο». Επίσης: αποσύνδεση της τιμής της χονδρεμπορικής ρεύματος από τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου. Θέσπιση ανώτατου συντελεστή κέρδους στην παραγωγή ενέργειας στο 5%. Παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας με ανώτατα όρια τιμών και προώθηση υποχρεωτικού ποσοστού σταθερών συμβολαίων στη χονδρεμπορική ηλεκτρικής ενέργειας. Θέσπιση ανώτατου ορίου τιμής λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας ανά μεγαβατώρα. Επιβολή διατίμησης στη λιανική φυσικού αερίου προστατεύοντας τους 700.000 καταναλωτές που θερμαίνονται με φυσικό αέριο. Αξιοποίηση για όσο χρειαστεί του συνόλου των εγχώριων ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του λιγνίτη. Προστασία από τις αποκοπές ειδικά των ευάλωτων καταναλωτών.

Όσον αφορά στη δραστική μείωση τιμών στα καύσιμα και τα τρόφιμα το σχέδιο προβλέπει μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο χαμηλότερο συντελεστή της ΕΕ, κατάργηση της καταβολής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα στο χαμηλότερο συντελεστή, 6%.

Δεύτερη εθνική προτεραιότητα η ενίσχυση του εισοδήματος - Αύξηση κατώτατου στα 800 - Αφορολόγητο στις 10.000 για όλους

Δεύτερη εθνική προτεραιότητα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει για τους μισθωτούς αύξηση του κατώτατου μισθού με νόμο στα 800 ευρώ. Θέσπιση μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση, για μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, επαναφορά του καθορισμού στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, με κατώτατο όριο την τιμαριθμική αναπροσαρμογή κάθε έτους.

Για τους συνταξιούχους, επιστροφή των αναδρομικών σε τρεις ετήσιες δόσεις, επαναφορά της 13ης σύνταξη του 2019: πλήρης για συντάξεις έως 500 ευρώ και ποσοστιαία για τα ανώτερα κλιμάκια.

Για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες: αύξηση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ. Θέσπιση αφορολόγητου στο ίδιο όριο και για ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, εμπόρους, εργαζόμενους με μπλοκάκια και μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Για τους μικρομεσαίους: Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με ρύθμιση χρεών (διαγραφή μέρους βασικής οφειλής, για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολοίπου, δικαίωμα ένταξης στο σχήμα θα έχουν και όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση του 2019). Επιπλέον, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για πληρωμές λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων, αντικατάσταση του πτωχευτικού κώδικα με νέο που προβλέπει ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής γης και της επαγγελματικής στέγης.

Τρίτη εθνική προτεραιότητα είναι η στήριξη του κοινωνικού κράτους

Η στήριξη του κοινωνικού κράτους είναι η τρίτη εθνική προτεραιότητα του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την εργασία ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε κατάργηση των «αντικοινωνικών νόμων Χατζηδάκη, που νομιμοποίησαν τα 12ωρα, την απλήρωτη εργασία, την ποινικοποίηση της συλλογικής δράσης», επαναφορά των ρυθμίσεων για την αιτιολογημένη απόλυση, το 8ωρο, τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τη δήλωση των ωραρίων και των υπερωριών, επανίδρυση του ΣΕΠΕ, σταδιακή εφαρμογή του 35ωρου χωρίς μείωση των αποδοχών.

Για ένα «νέο ισχυρό και σύγχρονο ΕΣΥ» προανήγγειλε «πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομικών και επιπλέον 10.000 μόνιμων υγειονομικών σε βάθος τριετίας, μονιμοποίηση του συνόλου του υγειονομικού προσωπικού και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, παύση της «τιμωρητικής αναστολή εργασίας για υγειονομικούς», εισαγωγικό μισθό πρωτοδιοριζόμενου γιατρού τα 2.000 ευρώ, αύξηση των Τοπικών Μονάδων Υγείας σε 380, πλήρη κάλυψη ανασφάλιστων πολιτών σε υγειονομικό υλικό για χρόνιες ασθένειες.

Για τη Δημόσια Παιδεία μεταξύ άλλων: καθιέρωση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενίσχυση με 20.000 διορισμούς μόνιμων δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διπλασιασμός σε βάθος τετραετίας της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, αλλά και τον αριθμό των μελών ΔΕΠ, -«γιατί εμείς στα πανεπιστήμια θέλουμε καθηγητές, δεν θέλουμε αστυνομικούς, οι αστυνομικοί να πάνε στη γειτονιά για να αντιμετωπίσουν το έγκλημα»- κατάργηση «των αντιεκπαιδευτικών νόμων της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης της ΕΒΕ».

Για ΑΜΕΑ: αύξηση αναπηρικού επιδόματος κατά 20% για 172.000 συμπολίτες μας, εξασφάλιση προσωπικού φροντιστή για 70.000 άτομα και εργαλεία αξιοπρέπεια σε όλους τους δικαιούχους χωρίς επιβαρύνσεις.

Η τέταρτη εθνική προτεραιότητα είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση

Τέταρτη εθνική προτεραιότητα η παραγωγική ανασυγκρότηση, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μίλησε μεταξύ άλλων για ανακατεύθυνση μέρους των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση νοικοκυριών, αγροτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενεργειακών κοινοτήτων ώστε να παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν με μικρά έργα ΑΠΕ. Υλοποίηση διευρυμένου προγράμματος Εξοικονομώ για Κατοικίες συνεχώς ανοιχτό για αιτήσεις, θέσπιση Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις. Επιπλέον, για τη χρηματοδοτική στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Αγροτών: ενίσχυση της ρευστότητας για πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανακατεύθυνση μέρους των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ενίσχυση μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας των μικροπιστώσεων χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για Αυτoαπασχολούμενους, Αγρότες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Για τη βιομηχανία και τις δυναμικές υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις σε κλάδους αιχμής αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων για υλοποίηση έργων ιδιοπαραγωγής ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.

Αναφορικά με το χρηματοπιστωτικό σύστημα τόνισε ότι «δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσουν στη πλήρη ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Την Εθνική Τράπεζα, με το ποσοστό του Δημοσίου στο 40%, τη μετατρέπουμε σε ισχυρό δημόσιο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος». Είπε ακόμη ότι «διαμέσου αυτού, αποτρέπουμε εναρμονισμένες πρακτικές των συστημικών τραπεζών, κατευθύνουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην πραγματική οικονομία, στη βάση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, εφαρμόζουμε πολιτική προσανατολισμένη στο δημόσιο συμφέρον για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, θεσπίζουμε ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών και τη λειτουργία των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers).

Η πέμπτη εθνική προτεραιότητα είναι ένα ισχυρό δημοκρατικό κράτος - Νομοθετική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία»

Πέμπτη εθνική προτεραιότητα είναι ένα ισχυρό δημοκρατικό κράτος.

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για τη Δικαιοσύνη μεταξύ άλλων με την αποκατάσταση των μισθολογικών, φορολογικών αδικιών σε όλους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, κόψιμο του ομφάλιου λώρου μεταξύ της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας, μείωση των θέσεων αντιπροέδρων στα Ανώτατα Δικαστήρια, θέσπιση της διατύπωση γνώμης από δικαστικές ενώσεις και δικηγορικούς συλλόγους για την επιλογή της ηγεσίας των δικαστηρίων. Προανήγγειλε νομοθετική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία», νομική κατοχύρωση του γάμου για όλα τα πρόσωπα, κατάργηση όλων των ποινικών ασυλιών που έχουν προβλεφθεί τα τελευταία χρόνια με πρώτη την ασυλία των τραπεζικών στελεχών. Στα ΜΜΕ, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την οικονομική ενίσχυση εφημερίδων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ με βάση τις πραγματικές ανάγκες και με διαφανή κριτήρια, χωρίς εύνοιες και εξαιρέσεις, επαναφορά της υποχρέωσης για 400 εργαζόμενους σε όλους τους σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, θέσπιση ελέγχου της αδιαφανούς και αδικαιολόγητης χρηματοδότησης και των δανείων που δόθηκαν σε ΜΜΕ, επανεκκίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης των περιφερειακών ΜΜΕ, επιλογή της Διοίκησης της ΕΡΤ και του ΑΠΕ από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Για την ΕΥΠ: επαναφορά της στην αρμοδιότητα του ΠΡΟΠΟ, κατάργηση της τροπολογίας που δεν επιτρέπει τη γνωστοποίηση παρακολούθησης από την ΕΥΠ μετά την ολοκλήρωσή της, «ορίζουμε νομοθετικά τους λόγους ‘εθνικής ασφάλειας', θεσπίζουμε έλεγχο από δικαστικό συμβούλιο και έγκριση με αιτιολογημένη απόφασή της άρσης του απορρήτου, εξασφαλίζουμε την ουσιαστική συμμετοχή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και της ΑΔΑΕ στον ορισμό του Διοικητή της ΕΥΠ.

Η έκτη εθνική προτεραιότητα είναι η απάντηση στη δημογραφική πρόκληση

Έκτη εθνική προτεραιότητα είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ η απάντηση στη δημογραφική πρόκληση.

«Αναδιαμορφώνουμε το επίδομα παιδιού και το μεταφέρουμε αποκλειστικά στη μητέρα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τα 24 έτη του, ανεξαρτήτως σπουδών. Και από τη σύνταξή της και μετά, εφόρου ζωής. Διαμορφώνουμε το επίδομα μητέρας στα 70 ευρώ στο πρώτο παιδί, άλλα 105 ευρώ στο δεύτερο και 140 ευρώ στο τρίτο», είπε ο κ. Τσίπρας. Επιπλέον, εξίσωση της άδειας μητρότητας στις εργαζόμενες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες από τους 4 στους 9 μήνες, θέσπιση ειδικής άδειας μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες. Επίσης, πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για όλα τα παιδιά και σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. Ακόμη, επιδότηση του ενοικίου για 400.000 νέους και νέα ζευγάρια από 24 μέχρι 44 ετών, διπλασιάζοντας το επίδομα από 70 ευρώ σε 140 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, από 140 ευρώ σε 280 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί και από 175 ευρώ σε 350 ευρώ / μήνα για ζευγάρι με δύο παιδιά, ενώ αυξάνουμε και τα εισοδηματικά όρια. Δημιουργία τράπεζας στέγης από υπάρχοντα διαμερίσματα και κατοικίες είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με ισχυρά κίνητρα ενεργειακής αναβάθμισης και μείωσης φόρων, ώστε τα ακίνητα αυτά να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε νέα ζευγάρια με χαμηλά ενοίκια. Μεταρρύθμιση του πλαισίου για τη κοινωνική ένταξη των μεταναστών, μεταξύ άλλων με αλλαγή της διαδικασίας της πολιτογράφησης, απλοποιώντας την εξεταστική διαδικασία.

