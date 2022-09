Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος: εμβολιασμός ταυτόχρονα για κορονοϊό και γρίπη

Τι αναφέρει στην εκπομπή “Στούντιο με θέα” του ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του ΠΙΣ για την ανάγκη εμβολιαστικής θωράκισης του πληθυσμού.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» ήταν την Κυριακή ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος συνομίλησε με την Φαίη Μαυραγάνη για τον κορονοϊό, την γρίπη και την εμβολιαστική κάλυψη των πολιτών.

Στο ερώτημα εάν «ο κορονοϊός είναι πιά σαν την γρίπη;», ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος είπε ότι αφήνουμε σιγά – σιγά πίσω μας την πανδημία, που «γίνεται τώρα μια διαχειρίσιμη ασθένεια», τονίζοντας ωστόσο πως «είναι πιο φονικός από την γρίπη. Θυμάστε το καλοκαίρι πόσους νεκρούς είχαμε; Αλλά, πια τον διαχειριζόμαστε».

Ερωτηθείς για τα εμβόλια έναντι του κορονοϊού, επεσήμανε πως έχουν δοθεί συστάσεις για να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών, όσοι ανεξαρτήτως ηλικίας ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, οι επαγγελματίες υγείας και όσοι μένουν ή εργάζονται σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων.

Παράλληλα επεσήμανε πως οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν και το αντιγριπικό εμβόλιο, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να γίνει εμβολιασμός ταυτόχρονα για εμβολιασμό και γρίπη, ωστόσο ανέφερε πως για δικούς τους λόγους πολλοί πολίτες επιλέγουν να κάνουν με διαφορά αρκετών ημερών το εμβόλιο για τον κορονοϊό και το αντιγριπικό εμβόλιο.

