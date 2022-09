Πολιτική

Υποκλοπές - Σκέρτσος για ΕΥΠ: δεν πρέπει να υπονομευθεί η αποστολή της

Ο Υπ. Επικρατείας, ,μιλώντας στην εκπομπή “Στούντιο με θέα”, έδωσε διευκρινίσεις και απαντήσεις για το φοιτητικό επίδομα έως 2.000 ευρώ και την επιδότηση για αγορά πρώτης κατοικίας ή ανακαίνισης κατοικιών.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ήταν καλεσμένος της Φαίης Μαυραγάνη την Κυριακή, στην εκπομπή «Στούντιο με θέα», στον ΑΝΤ1 και μίλησε για το θέμα των υποκλοπών και την ΕΥΠ, την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αλλαγής “ενεργοβόρων συνηθειών” στην καθημερινότητα όλων μας, κυρίως όμως έδωσε απαντήσεις και διευκρινίσεις, σε μια σειρά ερωτημάτων των πολιτών για την νέα στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης, την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος και στην επιδότηση ζευγαριών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Σχετικά με το φοιτητικό επίδομα, ο κ. Σκέρτσος είπε πως «δίνεται αναδρομικά για την προηγούμενη χρονιά, καθώς το μισθωτήριο που πρέπει να υποβληθεί είναι το περσινό. Φέτος κάθε φοιτητής θα πάρει τα 1.500 ευρώ για την περσινή χρονιά», σημειώνοντας πως αν υπάρξει κάποιος που έχει πάρει 1.000 ευρώ για την περσινή χρονιά, θα πρέπει να επισημανθεί ώστε να λάβει και το επιπλέον ποσό.

Διευκρίνισε ακόμη πως η αύξηση του φοιτητικού επιδόματος στα 2.000 ευρώ για φοιτητές που μένουν στο ίδιο σπίτι αφορά και αδέλφια που σπουδάζουν και μένουν στο ίδιο σπίτι και πως σε τέτοια περίπτωση, για τα δύο αδέλφια το επίδομα θα φτάσει αθροιστικά στα 4.000 ευρώ.

Σχετικά με την επιδότηση ζευγαριών, τουλάχιστον ένα μέλος των οποίων είναι ηλικίας 25-39 ετών, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ο Υπουργός Επικρατείας είπε ότι «το κράτος δίνει το 75% του δανείου και το υπόλοιπο 25% το δίνει η τράπεζα, η οποία έτσι έχει μικρότερο ρίσκο και έτσι πετυχαίνουμε να πληρώνεται μόνο το ένα τέταρτο των τόκων που θα απαιτούντο και ο δανειολήπτης να έχει και μικρότερη δόση, ώστε να μπορεί να την εξυπηρετεί» και ουσιαστικά με ένα ποσό μικρότερο από το ενοίκιο που θα έδινε να αποκτά το ζευγάρι το δικό του σπίτι.

Σημείωσε ότι η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει από τους πρώτους μήνες του 2023 και πως διαθέσιμα είναι ήδη 500 εκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό του παλιού ΟΕΚ.

Σε ότι αφορά το επιτόκιο, που σήμερα εκτιμάται πως θα είναι 1%, ο κ. Σκέρτσος απάντησε πως «δεν θα είναι σταθερό, θα επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην οικονομία, όμως θα είναι σταθερά μειωμένο σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς».

Απαντώντας σε ερωτήματα τηλεθεατών, που του διαβίβασαν οι Φαίη Μαυράνη και Κωστής Πλάντζος, ο Υπουργός Επικρατείας είπε πως το μέτρο αφορά μόνο ήδη χτισμένα σπίτια και όχι χρηματοδότηση για ανέγερση κατοικίας και πως στα κριτήρια προβλέπεται, μεταξύ άλλων, το σπίτι που θα επιλεγεί πως αγορά για πρώτη κατοικία να είναι κατασκευής πρότερης του 2007.

«Είδαμε ότι υπάρχουν 770.000 ακίνητα, δηλωμένα ότι είναι κλειστά, στα αστικά κέντρα. Τα 200.000 είναι σε Αττική και Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα ανά την περιφέρεια. Λόγω της παρατεταμένης κρίσης, δεν χτίστηκαν σπίτια, δεν ανακαινίστηκαν. Σε αυτά αφορά το πρόγραμμα», είπε ο Υπουργός Επικρατείας, τονίζοντας ακόμη ότι «πέρα από το στεγαστικό δάνειο, υπάρχει και μια σειρά από προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισης παλιών κτηρίων, ώστε ένα παλιό σπίτι να είναι κατοικήσιμο με σύγχρονους όρους. Στόχος είναι να ανακαινιστούν αυτά τα σπίτια, για να δώσουμε και νέα πνοή σε περιοχές».

«Σε ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών, που αποφασίσουν να κάνουν ανακαίνιση, έρχεται το κράτος και επιδοτεί απευθείας το 40% της δαπάνης, υπό τον όρο μετά από την ανακαίνιση να ενοικιαστεί μακροχρόνια το ακίνητο», στο πλαίσιο της νέας στεγαστικής πολιτικής της Κυβέρνησης, είπε ο κ. Σκέρτσος, προσθέτοντας πως την Κυβέρνηση την απασχολεί ιδιαίτερα ο χώρος της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, καθώς όπως είπε «ολόκληρες πολυκατοικίες μετατρέπονται σε πολυκατοικίες rbnb και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και να το διαχωρίσουμε από ένα διαμέρισμα που ενοικιάζει βραχυχρόνια κάποιος».

Ερωτηθείς για το «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή», ο κ. Σκέρτσος είπε πως «πάει καλά το πρόγραμμα, έχουμε διπλασιάσει τους δικαιούχους», άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί μελλοντικά και σε άλλες συσκευές ενώ σημείωσε πως πρέπει μπει στην λογική των πολιτών η εξοικονόμηση ενέργειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά «να μην αφήνουμε ανοιχτά φώτα, να μην αφήνουμε στις πρίζες τους φορτιστές μας, να μην αφήνουμε ανοιχτό με τις ώρες τον θερμοσίφωνα ή να βάλουμε ηλιακό θερμοσίφωνα. Είμαστε σε δύσκολη εποχή και χρειάζονται από όλους μας αλλαγές».

Για την αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας, μέσω της παραχώρησης ακινήτων για την ανέγερση κατοικιών, είπε ότι «είναι άστοχη και υποκριτική η κριτική από όσους δεν έκαναν το παραμικρό για να αξιοποιήσουν την αδρανή κρατική περιουσία. Παραμένοντας στην κατοχή του Δημοσίου και χωρίς να παραχωρείται τίποτα, δίνουμε την δυνατότητα σε εργολάβο, με δικά του έξοδα να χτίσει ένα ακίνητο, να δίνει τα μισά διαμερίσματα με χαμηλό τίμημα και τα άλλα μισά με εμπορικούς όρους και μετά από μια μακροχρόνια προκαθορισμένη συμφωνία να επιστρέφει στο Δημόσιο, δικαίωμα εκμετάλλευσης παραχωρείται και για συγκεκριμένο διάστημα».

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και το αίτημα της αντιπολίτευσης για νέα σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο κ. Σκέρσος, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» έκανε λόγο για λανθασμένη διαχείριση και δήλωσε πως «δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα να γίνουν όσες συζητήσεις είναι απαραίτητες, με θεσμικό τρόπο και στο πλαίσιο τήρησης του απορρήτου που προβλέπεται. Η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο τέλος και να δοθούν απαντήσεις και πρέπει να δούμε όλοι ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, χωρίς να υπονομευθεί η αποστολή της ΕΥΠ».

