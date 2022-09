Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα: Ο τραυματισμός του Σούλη και οι ευχές του Σποράλ (εικόνες)

Η σφορδή σύγκρουση Σποράλ - Σούλη "πάγωσε" την "Λεωφόρο". Η ανάρτηση του Σλοβένου φορ του Παναθηναϊκού στον Έλληνα γκολκίπερ του ΠΑΣ Γιάννινα.

Η φάση του 23ου λεπτού στον σαββατιάτικο (17/9) αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο "Απόστολος Νικολαΐδης" και η σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Βασίλη Σούλη και τον Άντραζ Σπόραρ "σημάδεψε" το παιχνίδι και "πάγωσε" τα πάντα για λίγα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο και στις εξέδρες.

Η παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου της γιαννιώτικης ομάδας ήταν άμεση, καθώς είχε "γυρίσει" η γλώσσα του Έλληνα γκολκίπερ, όμως με γρήγορες ενέργειες οι γιατροί του ΠΑΣ έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο κι ο Σούλης απέφυγε τον κίνδυνο.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας (που είχε υποστεί και διάσειση) διακομίσθηκε στο "Metropopolitan" για να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε από το γήπεδο και ο Σπόραρ, ο οποίος είχε μία ήπια διάσειση και πήγε κι αυτός μετά το ματς στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να υποβληθεί αντίστοιχα σε μαγνητική (γενικά ο Σλοβένος έδειχνε να είναι αρκετά καλά και στα αποδυτήρια).

Το πρωί της Κυριακής (18/9) ο Σπόραρ, που ρωτούσε να μάθει για την κατάσταση της υγείας του Σούλη, "ανέβασε" στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα μήνυμα για τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ Γιάννινα, δίνοντας τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

«Βασίλη Σούλη σου εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και ελπίζω όλα να είναι καλά με σένα!» έγραψε στο μήνυμά του ο Σλοβένος φορ του Παναθηναϊκού, που στεναχωρέθηκε για τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε στην έξοδό του πάνω στη φάση ο γκολκίπερ της ηπειρωτικής ομάδας.

