Βόλος: Τρίποντο με τον Ιωνικό

Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Βόλου, που επικράτησε του Ιωνικού.

Τη δεύτερη νίκη του στην εφετινή Super League πανηγύρισε ο Βόλος, επικρατώντας σχετικά εύκολα του Ιωνικού με 2-0 στο «Πανθεσσαλικό» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Οι Οζέγκοβιτς και Λούνα «καθάρισαν» το τρίποντο για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, που έφτασε στην πρώτη εντός έδρας νίκη της κι αναρριχήθηκε στη βαθμολογία, πιάνοντας τον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο στους 8 βαθμούς. Παραμένει στην τελευταία θέση η ομάδα της Νίκαιας με ένα βαθμό στα πρώτα πέντε παιχνίδια της.

Ο Βόλος έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του και μόλις στο 2’ από ωραία εκτέλεση φάουλ του Πάολο Φερνάντες από μακρινή απόσταση, ο Χουτεσιώτης απομάκρυνε σε κόρνερ.

Στο 15’ ο Μεζκίθα πάτησε στην περιοχή, γύρισε από τα αριστερά την μπάλα προς τον Οζέγκοβιτς κι ο Σέρβος με κοντινή προβολή στην κίνηση έκανε το 1-0 για το Βόλο.

Ο Ιωνικός προσπάθησε να απαντήσει και στο 22’ από το μακρινό σουτ του Μίλο η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι κι ο Μύγας από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Με υπόδειξη του VAR, όμως, το γκολ των Νικαιωτών δεν μέτρησε, διότι ο Μύγας ήταν οφσάιντ, όταν υποδέχθηκε την μπάλα από το δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος έδειξε την ίδια σοβαρότητα κι έφτασε στο δεύτερο γκολ στο 54’ με εντυπωσιακό μακρινό σουτ του Λούνα, ο οποίος δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Χουτεσιώτη, κάνοντας το 2-0.

Στα λεπτά που απέμειναν ως το φινάλε ο Βόλος διαχειρίστηκε με ηρεμία το προβάδισμά του, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα (πέρα απ’ την ευκαιρία του Οφόσου στο 90’+1) κι έφτασε στο «τρίποντο» που τον φέρνει σε... τροχιά play off.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Εσκοβάλ, Λούνα – Μάντζης, Αντούνες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Λούνα, Σιέλης, Εσκοβάλ, Τσοκάνης, Μπαριέντος, Μεζκίδα (65’ Β. Φερνάντεθ), Πάολο Φερνάντες, Ντέλετιτς (80’ Ματίγια), Οζέγκοβιτς (90’ Κούτσιας).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας (81’ Οφόσου), Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Αντούνες, Μίλο (49’ Ν. Ιωαννίδης), Κάνιας, Βαλεριάνος (73’ Μασάς), Φαντιγκά (74’ Ελευθεριάδης), Μεντόσα, Μάντζης.

