Οικονομία

Μητσοτάκης - Ρέγκλινγκ: τελευταία συνάντηση στο Μαξίμου

Τι είπαν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της, εν μέσω των προκλήσεων της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, λίγες ημέρες πριν την αποχώρηση από την ηγεσία του ESM.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Klaus Regling, ο οποίος πραγματοποιεί την τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα με αυτή την ιδιότητα, αφού η θητεία του ολοκληρώνεται στις 7 Οκτωβρίου.

Στη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η κατάσταση στην ευρωπαϊκή οικονομία και οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Μαξίμου, επισημάνθηκε η δύσκολη συγκυρία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και οι σημαντικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και οι θετικές προοπτικές της.

Στη συνάντηση μετείχαν εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Οικονομικών Μιχάλης Αργυρού και η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Μαριαλένα Αθανασοπούλου.





