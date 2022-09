Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: η χυδαία προπαγάνδα Ερντογάν και οι “γαλάζιες” αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα του Κυβ. Εκπροσώπου ότι “η Αθήνα δεν τρομοκρατείται από παραβάτες του διεθνούς δικαίου”. Αιχμές της ΝΔ για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δηλώνει ο Γ. Κατρούγκαλος. Πως αντιδρούν τα άλλα κόμματα.

Για χυδαία προπαγάνδα από τον Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έκανε λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας την ομιλία του Τούρκου Προέδρου και όσα είπε για την Ελλάδα και το Μεταναστευτικό.

Τόνισε πως «Ήταν μια πρωτόγνωρη προσπάθεια διασποράς fake news, πλήρους διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και χυδαίας προπαγάνδας, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. με τελείως ανυπόστατους ισχυρισμούς, που δεν εδράζονται στην πραγματικότητα. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι η Τουρκία συστηματικά παραβιάζει διεθνείς Συνθήκες, που η ίδια έχει υπογράψει, εργαλειοποιώντας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, κάνοντας πλάτες σε λαθροδιακινητές, σε εκείνους, δηλαδή, που βάζουν ανθρώπους σε βάρκες, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους, σε αντίθεση με το ελληνικό Κράτος που σώζει ανθρώπινες ζωές και που φυλάει, ως οφείλει, τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Όπως προσέθεσε, «ο Ερντογάν χθες, είπε απίστευτα ψέματα και συκοφαντίες, σε ό,τι αφορά στη χώρα μας. Αυτό το έκανε ο ηγέτης μιας χώρας που καταστρατηγεί ο ίδιος τις Συμφωνίες που υπογράφει. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα διαμηνύσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα δεν τρομοκρατείται, δεν εκφοβίζεται και προφανώς δεν αμαυρώνεται από τις ασυναρτησίες, από όσα ανυπόστατα ειπώθηκαν χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η Ιστορία έχει αναδείξει ποιος γέννησε τον ανθρωπισμό και ποιος βαρύνεται με γενοκτονίες, με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οφείλουμε όχι απλώς να παρακολουθούμε με προβληματισμό, αλλά να είμαστε άμεσα ενεργοποιημένοι, τα αντανακλαστικά μας να είναι έτοιμα για να αντιδράσουμε, όπως οφείλουμε. Αυτό γίνεται και στον Έβρο, αυτό γίνεται και στο Αιγαίο»

"Γαλάζιες" αιχμές προς τον ΣΥΡΙΖΑ

Αφήνοντας αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Οικονόμου, σημείωσε ότι «η χθεσινή ομιλία του κ. Ερντογάν, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις με τη ΜΚΟ που αναγνώρισε ότι οι 38 μετανάστες - πρόσφυγες δεν ήταν σε ελληνικό έδαφος, οφείλουν να προβληματίσουν ιδιαίτερα την Αξιωματική Αντιπολίτευση, ώστε να επαναπροσδιορίσει τις συντεταγμένες της σε ό,τι αφορά στην τοποθέτησή της στα ζητήματα αυτά. Κάπου πρέπει να μπαίνουν όρια, όταν αντί να αντιπολιτεύεσαι την Κυβέρνηση, αντιπολιτεύεσαι την Πατρίδα σου, υιοθετώντας επιχειρήματα, προπαγάνδα, θέσεις που εκπέμπουν δυνάμεις αλλότριες προς την Ελλάδα και που αποδεικνύεται στο τέλος της ημέρας ότι είναι ψεύτικες και κίβδηλες» και συμπλήρωσε «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει Αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος στην Ελλάδα που θα επιδιώξει να μην έχουμε ένα αρραγές μέτωπο στο εσωτερικό σε ό,τι αφορά στις προκλήσεις της απέναντι πλευράς. Άλλο είναι η αντιπολίτευση προς την Κυβέρνηση, άλλο είναι το μένος προς τον Μητσοτάκη, άλλο είναι να υιοθετούμε επιχειρήματα και να δίνουμε πατήματα σε δυνάμεις αλλότριες προς τη χώρα».

Από την πλευρά της, η ΝΔ σχολίαζε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, «μάς προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ο λαλίστατος ΣΥΡΙΖΑ που εκδίδει δεκάδες ανακοινώσεις καθημερινά, δεν βρήκε να πει μια κουβέντα για τις ανυπόστατες κατηγορίες σε βάρος της Ελλάδας, που εξαπέλυσε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Σε τέτοιου είδους προκλήσεις σε βάρος γεν της χώρας, θα αναμέναμε να υπήρχε ενιαίο μέτωπο και καθολική αντίδραση».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μαζί με τους Κατερίνα Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και Χαρά Κεφαλίδου από το ΠΑΣΟΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊτάνης, είπε μεταξύ άλλων, πως εάν θέλει η αντιπολίτευση να είναι σύσσωμη απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις και να υποστηρίζει τα ελληνικά συμφέροντα δεν θα πρέπει να υιοθετεί άκριτα την τουρκική προπαγάνδα. Προσέθεσε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να μην ζητούν συγγνώμη για την στάση που κράτησαν στα τελευταία γεγονότα στον Έβρο.

Η απάντηση του Γιώργου Κατρούγκαλου

Σε συνεντεύξεις του στους τηλεοπτικούς σταθμούς Kontra Channel και ΕΡΤ, ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Κατρούγκαλος καταδίκασε ως απαράδεκτες και προκλητικές τις δηλώσεις Ερντογάν στον ΟΗΕ και τόνισε ότι απέναντι σε αυτήν την επιθετικότητα και οποιαδήποτε απειλή παραβίασης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, οι πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας είναι ενωμένες. Σημείωσε επίσης ότι αναγκαίο είναι να εισπράττει κόστος η Τουρκία για την επιθετική της συμπεριφορά, δεν αρκούν οι λιγότερο ή περισσότερο θετικές δηλώσεις των εταίρων μας.

Όπως αναφέρει σε σχετική ενημέρωση ο ΣΥΡΙΖΑ, «Για τον λόγο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε ζητήσει από τον Κ. Μητσοτάκη να αξιοποιήσει το πλαίσιο κυρώσεων του Ιουνίου 2019 και παράλληλα να μην παραχωρήσει "δωρεάν" την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης Τουρκίας-ΕΕ, αλλά να τη συνδέσει με τον τερματισμό της τουρκικής επιθετικότητας και την δέσμευση για κοινή προσφυγή στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εργαλειοποίηση εκ μέρους του Προέδρου Ερντογάν του προσφυγικού-μεταναστευτικού, τονίζοντας ότι η Τουρκία που παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα. Επισήμανε ότι είναι αναγκαία η απόκρουση εκ μέρους μας της τουρκικής προπαγάνδας και η υπεράσπιση των συνόρων μας, αλλά εξίσου αναγκαίος είναι και ο ταυτόχρονος σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας και του ανθρωπιστικού δικαίου στο οποίο η Ελλάδα πρέπει να είναι προσκολλημένη και να μην δίνει έδαφος για εκμετάλλευση στη γειτονική Τουρκία-παραβάτη. Ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε ότι η πολιτική Μητσοτάκη έχει καταστήσει το προσφυγικό από ευρωτουρκικό, ελληνοτουρκικό θέμα με αποτέλεσμα να εκτίθεται η Ελλάδα διεθνώς και να μην έχουμε τη στήριξη που έπρεπε από τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους μας. Η έλλειψη θεσμικών ελέγχων, οι συνεχείς αντιφάσεις ή και ψευδολογίες κυβερνητικών στελεχών εκθέτουν συχνά τη χώρα στο εξωτερικό, κατέληξε ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Επίσης, σε ανακοίνωσή της η ΝΔ αναφέρει ότι «η αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις προκλήσεις κατά της Ελλάδας, από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, φαίνεται πως δεν είναι καθολική. Μπορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην έχει βρει ακόμα μια λέξη για να καταδικάσει την επίθεση Ερντογάν κατά της χώρας μας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όμως συνεργάτες κορυφαίων ευρωβουλευτών του συντάσσονται απόλυτα μαζί του. Ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξάκος, συνεργάτης του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κόκκαλη, υιοθετεί πλήρως με ανάρτησή του την Τουρκική προπαγάνδα κατά της Ελλάδας στο ζήτημα των μεταναστών και φτάνει στο σημείο να χρεώνει στη χώρα μας την όξυνση στο Αιγαίο. Αναμένουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ την καταδίκη των απαράδεκτων δηλώσεων του συνεργάτη του κ. Κόκκαλη. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδέχθηκε με σιωπή τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου αντί να συμβάλει σε μια ενιαία εθνική απάντηση, ελπίζουμε όμως ότι δεν θα μείνει σιωπηλός και μπροστά στις απαράδεκτες αυτές τοποθετήσεις».

Πως αντιδρούν τα άλλα κόμματα

Σε δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου, τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται, «Ο Πρόεδρος Ερντογάν κλιμάκωσε κατά κυριολεξία με την επίθεση κατά της Ελλάδας από το βήμα του ΟΗΕ. Εδώ και μήνες αναφέρομαι στην πιθανότητα να επιδοθεί σε υβριδικό πόλεμο. Μετά την προβοκάτσια που έκανε με τα fake news στον Έβρο, που δυστυχώς βρήκε συμπαραστάτες και στην Ελλάδα, πήγε στον ΟΗΕ, έντυσε με φωτογραφίες τα fake news του και επιτέθηκε χυδαία. Η καταδίκη αυτής της επίθεσης είναι απερίφραστη. Ο Πρόεδρος Ερντογάν βρίσκεται εκτός πλαισίου και δεν θα σταματήσει εκεί. Δεν θα τον αφήσουμε να το τολμήσει. Η εθνική ενότητα είναι δεδομένη».

Πρώτο είχε αντιδράσει από το βράδυ της Τρίτης το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του οποίου επισημαίνονταν τα εξής: «Το παραλήρημα Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου προέβαλε όλο το φάσμα των διεκδικήσεων της τουρκικής άρχουσας τάξης σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ούτε σαν προεκλογική τακτική, ούτε ως προϊόν δήθεν απομόνωσης της Τουρκίας. Είναι ακριβώς οι στρατηγικές σχέσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ με την Τουρκία - σε μια περίοδο όξυνσης του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και προσπάθειας απόσπασης της Τουρκίας από τη ρωσική επιρροή - που τροφοδοτούν την επιθετική ρητορική και τις αντίστοιχες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας».

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΜέΡΑ25 σημειώνεται ότι «Με τις δολοφονικές επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών από τις ελληνικές αρχές στα σύνορα μας, που κατ' επανάληψη έχουμε καταγγείλει ως ΜέΡΑ25, η ελληνική Κυβέρνηση δίνει "τροφή" στον Ερντογάν να διασύρει την χώρα μας διεθνώς. Κάτι τέτοιο έκανε για άλλη μία φορά ο Τούρκος Πρόεδρος από το βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Τελικά Μητσοτάκης και Ερντογάν ενισχύουν ο ένας τον βαρβαρισμό του άλλου».





Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνα ταξιτζή (βίντεο)

Ηλιούπολη: Σύλληψη ανηλίκων για ληστεία σε σχολείο

Μαλεσίνα: Βρήκε νεκρό τον 23χρονο γιο του στο κρεβάτι