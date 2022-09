Πολιτισμός

ΕΕΣ: 9η αποστολή βοήθεια στην Ουκρανία (εικόνες)



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει στο πλευρό του ουκρανικού λαού, που δοκιμάζεται εδώ και 7 μήνες μετά την ρωσική εισβολή.

Την Τετάρτη (21/9) αναχώρησε από τις Κεντρικές Αποθήκες του Ε.Ε.Σ. η 9η ανθρωπιστική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς ενίσχυση των κατοίκων της Ουκρανίας που δοκιμάζονται σκληρά από τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου.

Στην αναχώρηση της Ελληνικής αποστολής παρευρέθησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Διευθυντής Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων/Έργων του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Γεράσιμος Ντάβαρης.

Το ανθρωπιστικό φορτίο αποστέλλεται στην Ουκρανία με τρία (3) φορτηγά του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένα από το εξαίρετο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του, μεταφέροντας περίπου 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, αντισηπτικά κ.α.). Το φορτίο θα παραδοθεί, το ερχόμενο Σάββατο (24/9), στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, απευθείας στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να διατεθεί άμεσα στους πληγέντες του πολέμου.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε: "Ο πόλεμος στην Ουκρανία δυστυχώς συνεχίζεται, με τραγικές συνέπειες για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Για 9η φορά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει το παρών με αποστολή υγειονομικού και άλλου υλικού προς ανακούφιση των πληγέντων. Θέλω να συγχαρώ τον Προέδρο του Ε.Ε.Σ Dr. Αντώνιο Αυγερινό και όλα τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς δια της δράσης τους η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στην ανθρωπιστική βοήθεια σε μία χώρα που δοκιμάζεται από τον πόλεμο. Αυτή είναι η ανθρώπινη πλευρά της Ελλάδος, η πλευρά που μας κάνει υπερήφανους."

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός δήλωσε: "Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Υπουργό για την σημερινή του παρουσία στην αναχώρηση της 9ης ανθρωπιστικής αποστολής του Ε.Ε.Σ. που θα παραδώσει την ανθρωπιστικό υλικό εντός της Ουκρανίας, στις Κεντρικές Αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού. Είμαστε υπερήφανοι για το προσωπικό και τους εθελοντές μας. Οι νοσηλεύτριές μας, με την Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ, βρίσκονται για 7 συναπτούς μήνες στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας (Σιρέτ), περιθάλποντας καθημερινά περίπου 70 Ουκρανούς εκτοπισθέντες. Τους ευχαριστούμε όλους και υποκλινόμαστε στην μεγάλη αλτρουιστική, αλληλέγγυα, ανθρωπιστική ενέργεια που εκπέμπουν καθημερινά. Ευχαριστούμε θερμά και τον κ. Ντάβαρη, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς κοντά μας και κάθε φορά συμπαρίσταται στις αποστολές μας."





