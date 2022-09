Life

“Το Πρωινό” - Καϊμακάκης: η απάντηση Σχοινά για τον Μαζωνάκη και την αγωγή (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή, ο συνήγορος των Διονύση Σχοινά και Καίτης Γαρμπή, για την κόντρα και την δικαστική διαμάχη που ξεκινά, λόγω της ακύρωσης της συνεργασίας Σχοινά – Μαζωνάκη.

«Δεν υπάρχει στην σύμβαση συμφωνίας αναφορά ότι η επιχείρηση κατέβαλε στον Διονύση Σχοινά οποιοδήποτε ποσό για τις εμφανίσεις του με τον Γιώργο Μαζωνάκη», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο δικηγόρος Πέτρος Καϊμακάμης.

Ο συνήγορος του Διονύση Σχοινά και της Καίτης Γαρμπή, είπε εμμέσως πως δεν έχει ληφθεί κάποιο ποσό από τον τραγουδιστή, ως προκαταβαολή για τις εμφανίσεις του μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι οποίες ναυάγησαν μετά την ακύρωση και της δεύτερης πρεμιέρας.

Σύμφωνα με όσα είπε την Τετάρτη στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο συνήγορος του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, αξιώνεται επιστροφή προκαταβολής ύψους 40.000 ευρώ και άλλων 20.000 ευρώ από προκαταβολή που είχε λάβει προ καιρού η Καίτη Γαρμπή, για εμφανίσεις της που όμως αναβλήθηκαν λόγω κορονοϊού και είχε συμφωνηθεί να συμψηφιστούν με αμοιβές του Διονύση Σχοινά για την συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω για την απαίτηση από την Καίτη Γαρμπή» είπε ο Πέτρος Καϊμακάμης, ενώ αναφέροντας τους ισχυρισμούς του Διονύση Σχοινά, είπε πως εκείνος ήταν συνεπής σε όσα έπρεπε να κάνει, τόσο πριν την πρώτη πρεμιέρα που ακυρώθηκε λόγω της αφίσας, που τελικώς αλλάχθηκε, όσο και πριν την δεύτερη πρεμιέρα του σχήματος, η οποία επίσης δεν έγινε ποτέ!

«Στην γενική πρόβα πριν την πρώτη πρεμιέρα, ήταν εκεί ο κ. Σχοινάς με τους συνεργάτες του και έκανε ότι έπρεπε να κάνει και απόδειξη αυτού είναι πως ένας από τους συνεργάτες του έπεσε από την σκηνή και έσπασε το πόδι του», είπε ο κ. Καϊμακάμης, λέγοντας αντίστοιχα έπραξε και πριν την δεύτερη πρεμιέρα.

Τότε όπως είπε, στην γενική πρόβα πριν την πρεμιέρα, «Ο κ. Σχοινάς ήταν συνεπής στην ώρα του, στις 21:00 ήταν στο κέντρο με τους συνεργάτες του, αλλά δεν ήταν κανείς άλλος. Επικοινώνησε τότε με κάποιον άνθρωπο και του είπε πως δεν είναι κανείς εκεί και πως φεύγει για να πάει στο σπίτι του να ξεκουραστεί και να είναι έτοιμος για την επόμενη ημέρα», λέγοντας ακόμη πως η πλευρά του επιχειρηματία λέει μισές αλήθειες όταν αναφέρει πως ο Διονύσης Σχοινάς ενημέρωσε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα με την μέση του, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα.

«Ήδη έχει αποσταλεί η εξώδικη απάντηση στους υπεύθυνους του καταστήματος», είπε ο κ. Καϊμακάμης, ο οποίος σχολιάζοντας το ποσό που αναμένεται να ζητήσει ως αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη η επιχείρηση, απάντησε «Πόσα χρήματα είπε θα ζητήσει; 2.000.000 ευρώ; Δεν βάζει και ένα μηδενικό ακόμη να τα κάνουμε 20.000.000; αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτήν την δημοσιοποίηση των δικαστικών ενεργειών δεν μπορώ να την καταλάβω, να πάνε στα δικαστήρια να ζητήσουν και να κάνουν ότι θέλουν».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

