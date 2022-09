Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: από ληστεία σε fast food αποκαλύφθηκε η πλούσια δράση συμμορίας

Με ποιον τρόπο εισέβαλαν και αποσπούσαν χρήματα και όχι μόνο σε περιοχές της Αθήνας, της Ηλιούπολης και του Αλίμου.

Συνελήφθη μετά από καταδίωξη, πρωινές ώρες της 23-9-2022, 20χρονος ημεδαπός, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, οι οποίοι έσπευσαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου προ ολίγου ο 20χρονος από κοινού με έτερο δράστη διέπραξαν ένοπλη ληστεία και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο.

Στη θέα των αστυνομικών εξωτερικά του καταστήματος, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν, αφήνοντας στο σημείο χρηματοκιβώτιο που είχαν αφαιρέσει προηγουμένως.

Το όχημα των δραστών ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Νέου Κόσμου και οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή με τα πόδια. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, όπου ακινητοποιήθηκε ο 20χρονος, αντιστεκόμενος σθεναρά.

Σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του πιστόλι με αποξεσμένο αριθμό σειράς και έτοιμο για χρήση (φυσίγγιο στη θαλάμη), με γεμιστήρα που περιείχε (12) φυσίγγια, μικροποσότητα κάνναβης και κλειδί μοτοσυκλέτας.

Στη συνέχεια ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης, εξιχνιάστηκαν επιπλέον (3) ληστείες που διέπραξαν διαδοχικά τα μέλη της συμμορίας την 22-9-2022 σε Αθήνα, Άλιμο και Ηλιούπολη.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της συμμορίας, δύο εξ αυτών εισέρχονταν στα καταστήματα, με την απειλή όπλου ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους, αφαιρούσαν χρηματικό ποσό και διέφευγαν.

Σε κάποιες περιπτώσεις κατά την έξοδο από τα καταστήματα, αφαιρούσαν οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσο διαφυγής, αλλά και μετάβασης σε άλλες ληστείες.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους συνιστά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν στην ανωτέρω ληστεία στο Παλαιό Φάληρο, είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη μέρα από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Άλιμο, όπου προηγουμένως είχαν διαπράξει ένοπλη ληστεία σε βάρος υπαλλήλου, αποσπώντας του χρηματικό ποσό και τα κλειδιά του εν λόγω αυτοκινήτου.

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, το κλειδί μοτοσυκλέτας που βρέθηκε στην κατοχή του 20χρονου και κατασχέθηκε, αντιστοιχούσε σε δίκυκλο που αφαίρεσαν τα μέλη της συμμορίας, πρώτες πρωινές ώρες της 22-9-2022, από παθόντα ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας κατά την έξοδο τους, μετά το πέρας ένοπλης ληστείας που διέπραξαν σε βάρος του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατασχέθηκε ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των ληστειών και το χρηματικό ποσό των -4.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και εντοπισμό των υπολοίπων μελών της συμμορίας συνεχίζεται.

