Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Δεύτερο αίτημα πληρωμών ύψους 3,56 δις

Καλύφθηκαν τα 25 προαπαιτούμενα. 150 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 6,8 δις ευρώ έχουν υποβληθεί, με στόχο τα φθηνά δάνεια.



Το δεύτερο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) υποβάλλεται, σήμερα, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον αρμόδιο για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη.

Στα δημόσια ταμεία θα εισρεύσουν 3,56 δισ. ευρώ, καθώς η επιτυχής ολοκλήρωση των 28 προβλεπόμενων οροσήμων επιτρέπει την υποβολή ενός ενιαίου αιτήματος, που αφορά τόσο στο σκέλος των επιδοτήσεων όσο και σ' αυτό των δανείων. Η Ελλάδα εκπλήρωσε, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, τρία ορόσημα που σχετίζονται με το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ. Συνεπώς, στα 1,72 δισ. ευρώ (πληρωμή επιδοτήσεων) προστίθενται ακόμη 1,84 δισ. ευρώ (πληρωμή δανείων).

Υπενθυμίζεται πως το συνολικό ύψος της πρώτης δόσης, που εκταμιεύτηκε στις 8 Απριλίου του 2022, ανήλθε, επίσης, σε 3,56 δισ. ευρώ (1,72 δισ. ευρώ για επιδοτήσεις και 1,84 δισ. ευρώ για δάνεια). Όσον αφορά στην προχρηματοδότηση, που εκταμιεύθηκε στις 9.8.2021, αντιστοιχεί στο 13% (3,96 δισ. ευρώ) των χρημάτων που αναλογούν στην Ελλάδα από το ΤΑΑ.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών που καταθέτει αίτημα εκταμίευσης της δεύτερης πληρωμής από το ΤΑΑ και η πρώτη που καταθέτει αίτημα για την τρίτη πληρωμή (σκέλος δανείων).

Σκέλος επιδοτήσεων

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ενταχθεί, προς το παρόν, 372 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 13,5 δισ. ευρώ, με αποφάσεις που έχει υπογράψει ο κ. Σκυλακάκης.

Τα έργα εμπίπτουν στους τέσσερις βασικούς πυλώνες του Σχεδίου, δηλαδή στην «Πράσινη μετάβαση», στην «Ψηφιακή μετάβαση», σε «Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοινωνική Συνοχή» και σε «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας».

Μερικές από τις πιο πρόσφατες εντάξεις αφορούν σε: Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του δημοσίου (170.000.000 ευρώ), Αναβαθμίσεις του δικτύου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (60.000.000 ευρώ), Ανάπτυξη, κατασκευή, θέση σε τροχιά και προ-λειτουργία μικρών δορυφόρων, που θα υποστηρίζουν υπηρεσίες ασφαλούς συνδεσιμότητας (200.370.480 ευρώ), Σχεδιασμό, ενοποίηση και υποστήριξη της λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης (15.195.456 ευρώ), Πανεπιστήμια Αριστείας (194.246.072,52 ευρώ), Δευτερογενή πρόληψη - προληπτικά τεστ κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου (153.574.285,16 ευρώ), Χρηματοδότηση της βασικής έρευνας - Οριζόντια υποστήριξη όλων των επιστημών (59.059.751,60 ευρώ), Τεχνολογικό Πάρκο «ThessINTEC» στη Θεσσαλονίκη (35.062.000 ευρώ) κ.ά.

Σκέλος δανείων

Στο «Ελλάδα 2.0» έχουν υποβληθεί 150 επενδυτικά σχέδια, μέχρι στιγμής, από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 6,82 δισ. ευρώ, περίπου, εκ των οποίων 2,83 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια του ΤΑΑ, 2,46 δισ. ευρώ σε κεφάλαια των τραπεζών και 1,53 δισ. ευρώ καλύπτονται από ίδια κεφάλαια των επενδυτών.

Οι παραπάνω επενδύσεις εμπίπτουν σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, π.χ. βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές, τουρισμός, υπηρεσίες, εμπόριο.

Πλήθος έργων, από τα 150 υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, βρίσκεται στο στάδιο της προέγκρισης από τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ έχουν, ήδη, συμβασιοποιηθεί 23 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,41 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 650 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από πόρους-δάνεια του ΤΑΑ.

Αξίζει να επισημανθεί πως σε μία χρονική περίοδο ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων, το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανειακών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί ανέρχεται σε 0,90%, με μέση διάρκεια αποπληρωμής περίπου τα 10 έτη.

Απορρόφηση πόρων

Σε επίπεδο απορρόφησης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η εκταμίευση πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανέρχεται σε 1,65 δισ. ευρώ (μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου).

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, επισήμανε: «Το δεύτερο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, που καταθέτουμε, σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει στα δημόσια ταμεία 3,56 δισ. ευρώ. Κι αυτό, αφού εκπληρώσαμε, με επιτυχία, τα 19 ορόσημα των μεταρρυθμίσεων, τα 6 των επενδύσεων, και νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, τα 3 ορόσημα που αφορούν στα δάνεια. Από αυτό το πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο -συνυπολογίζοντας την πρώτη πληρωμή και την προχρηματοδότηση - εισρέουν, μέχρι στιγμής, στη χώρα μας πόροι άνω των 11 δισ. ευρώ, σε μία δύσκολη χρονική συγκυρία για τη διεθνή οικονομία. Η αποτελεσματική υλοποίηση του "Ελλάδα 2.0", σε συνδυασμό με την επενδυτική δυναμική της χώρας και τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που καταγράφεται, συγκριτικά με άλλα κράτη, συνιστούν το τρίπτυχο των λόγων, που πιστεύουμε ότι θα μας κρατήσουν μακριά από την ύφεση».

Ο υπουργός Επικρατείας, 'Ακης Σκέρτσος, δήλωσε: «Αυτό που ξεχωρίζει το "Ελλάδα 2.0" από προηγούμενα πακέτα κοινοτικών ενισχύσεων είναι ο πυλώνας των μεταρρυθμίσεων που διευκολύνουν, επιταχύνουν και πολλαπλασιάζουν τα οφέλη των δημοσίων επενδύσεων για την πράσινη και ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση κράτους και οικονομίας, τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, των εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Το Σχέδιο περιλαμβάνει 68 μεταρρυθμίσεις, συνολικά, στους τέσσερις πυλώνες και σ' αυτή τη δόση ολοκληρώσαμε 19 κρίσιμα, μεταρρυθμιστικά ορόσημα, μεταξύ των οποίων είναι η καθιέρωση, με νόμο, του προσωπικού βοηθού για Άτομα με Αναπηρία, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των δικαστών για την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης, η έναρξη εφαρμογής συστήματος αξιολόγησης απόδοσης και αμοιβής στο δημόσιο τομέα, καθώς και το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ, το μεγαλύτερο που έχει γίνει στη χώρα μας για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Οι πολίτες μπορούν να αντιληφθούν στην καθημερινότητα τους, ότι το Σχέδιο "Ελλάδα 2.0" δεν θωρακίζει, απλώς, την οικονομία, την αλλάζει, μεταμορφώνει τη χώρα μας, κάνοντας την πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφή και παραγωγική».

Ο γενικός γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης, Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε: «Στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου αιτήματος εκταμίευσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουμε εκπληρώσει, με επιτυχία, 26 μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, συνολικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών, αφορούν στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στην επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης και ευρύτερα στη θεσμική θωράκιση της χώρας, καθώς και στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της απασχόλησης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ως κεφαλαιώδους σημασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την άμβλυνση των ανισοτήτων και την οικονομική ανάπτυξη. Οι μεταρρυθμίσεις του "Ελλάδα 2.0" συνδέονται, άρρηκτα, με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αρμόδια Υπουργεία, τα πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη για την αγαστή συνεργασία και την εντατική προσπάθεια για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), Νίκος Μαντζούφας, τόνισε: «Ένα ρεαλιστικά αισιόδοξο σχέδιο για την ανάκαμψη της χώρας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ιδιαίτερα θετικά, ήδη, αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι επιτυγχάνουμε, με την υλοποίηση των τριών στόχων για το δανειακό σκέλος, να αιτούμαστε να εισέλθουν επιπλέον 1,84 δισ. ευρώ από το σκέλος των δανείων, αρκετούς μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Παράλληλα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, σε συνεργασία και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει θεσπίσει ένα αυστηρό και ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εκταμίευση των πόρων από την ΕΕ στη χώρα μας. Με την ευκαιρία, να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στα στελέχη της ΕΕ για την άριστη και συνεχή συνεργασία σε ένα φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό σχέδιο».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, υπογράμμισε: «Η Ελλάδα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αντοχή μέσα στην πανδημία και τις κρίσεις που έχει πυροδοτήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αντοχή, που αναγνωρίζεται από διεθνείς ανεξάρτητους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η Ελλάδα άντεξε και αντέχει και χάρη στην οικονομική πρόοδο που συντελέστηκε στα χρόνια αυτά, η οποία μας πρόσφερε πολύτιμους πόρους. Η Ελλάδα δεν άντεξε απλά. Πέτυχε και να ανακάμψει, επιτυγχάνοντας φρενήρεις ρυθμούς ανάπτυξης. Σημαντικότατο μερίδιο σε όλα όσα ανέφερα έχει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0". Ένα σχέδιο θεμελιώδους οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού, που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις τεχνολογίες, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς».

Τα 28 ορόσημα

Λογαριασμός ΑΠΕ - Τροποποίηση ν.4001/2011 - Έναρξη ισχύος όλων των συναφών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων από τα υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) Λογαριασμός ΑΠΕ - Μεταρρυθμίσεις της αγοράς και απλούστευση της αδειοδότησης Αποκατάσταση των εδαφών (νόμος-πλαίσιο) Δημόσιες μεταφορές - Έναρξη ισχύος της ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (λεωφορεία) Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ - Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Έναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση Νομοθεσία για την παροχή προσωπικής βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία και ανάπτυξη της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) - Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου - Χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις ΜμΕ Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας Δημόσια διοίκηση - Δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων Κατάρτιση - Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι Κεφαλαιαγορές, εποπτεία, ψηφιοποίηση των εποπτικών διαδικασιών, Ένωση Κεφαλαιαγορών Νομοθεσία σχετικά με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά κέντρα Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον Ε-65 Μεταρρυθμιστικός νόμος για το σιδηροδρομικό τομέα Τουριστική ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες Στρατηγικές επενδύσεις - νομοθετική μεταρρύθμιση Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον τομέα της μεταποίησης Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα - Έναρξη προγράμματος Σύμβαση για την πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων Συμφωνία συνεισφοράς του InvestEU Υπογραφή πιστώσεων ύψους 586,4 εκατ. ευρώ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους

