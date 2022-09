Πολιτική

ΔΕΘ - Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: έχουμε μπροστά μας μια πολύ αβέβαιη εποχή (βίντεο)

Τι ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, την ενεργειακή κρίση και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, που μεταδίδεται ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη λόγω ΔΕΘ, μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

“Έχουμε μπροστά μας μια πολύ αβέβαιη εποχή. Στόχο έχουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις επιπτώσεις της ενέργειας και τα επόμενα χρόνια.”

Για σποτ ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: “Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στη δική του περίοδο καταρχήν γιατί αυτό συνέβαινε στη δική του περίοδο. Εδώ έχουμε αύξηση κατώτατου μισθού και έχουμε μια κυβέρνηση που δίνει στους πολίτες από το περίσσευμα. Αν είχα δημιουργήσει την τραγωδία του 15 δεν θα μίλαγα για τη ΔΕΘ.

Όσον αφορά στον πληθωρισμό ανέφερε πως είναι ένα διεθνές φαινόμενο, στην Αμερική, στη Γερμανία.

Είναι ανακριβές είπε ο υπουργός και συνέχισε για την ενέργεια πως έχουν προσπαθήσει να ελαφρύνουν τους καταναλωτές για το φυσικό αέριο. Συνεχίζοντας ανέφερε πως με προσοχή θα βγάλουμε τον χειμώνα.

Για την τιμή του ρεύματος, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός ετοιμάζει αρκετές εξαγγελίες για τα μέτρα που θα λάβουν σχετικά.

