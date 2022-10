Οικονομία

Πρόεδρος ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ: “δελτίο” στο ρεύμα και προγραμματισμένες διακοπές τον χειμώνα

Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" για την υποχρεώση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και τις εκτιμήσεις του για την ανάγκη να υπάρξουν εκ περιτροπής διακοπές ηλεκτροδότησης τον χειμώνα.

Για «δελτίο στο ρεύμα» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με θέα» για το στόχο μείωσης κατανάλωσης της ενέργειας κατά 5%, ο οποίος ενδέχεται να επιτευχθεί με προγραμματισμένες διακοπές μισής ή μίας ώρας στην ηλεκτροδότηση και περιορισμό στην κατανάλωση.

«Τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα το χειμώνα», εκτίμησε ο Γιώργος Αδαμίδης, αφού όπως είπε, τον Αύγουστο η κατανάλωση στο ρεύμα ήταν πολύ μειωμένη, ενώ το χειμώνα κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, λόγω της θέρμανσης.

Στην ίδια συζήτηση, ωστόσο, συμμετείχε και ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος θεώρησε υπερβολικό το σενάριο των προγραμματισμένων διακοπών, αφού ο στόχος για μείωση της κατανάλωσης της κατά 5%, είναι εφικτός.

«Η ΡΑΕ μαζί με το υπουργείο έχουν εκπονήσει δύο σχέδια», είπε, εξηγώντας ότι, στην εγχώρια παραγωγή οι λιγνιτικές μονάδες δεν λειτουργούν, τις έχουμε για ώρα ανάγκης.

Κι αυτό γιατί, «δεν υπάρχει δυνατότητα εξόρυξης λιγνήτη, διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Τον Αύγουστο, που ήταν πολύ μειωμένη η κατανάλωση, οι λιγνιτικές μονάδες συμμετείχαν κατά 25%».

Ο ίδιος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι, «δεν υπάρχει ανησυχία για διακοπές στην τηλεφωνία λόγω του ρεύματος».

